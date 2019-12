Camilla Parker Bowles è la "regina" dei fornelli

Da sempre è stato il primo grande amore del Principe Carlo e la donna che ha reso un vero inferno la vita della principessa Diana. Ad oggi Camilla Parker Bowles è la duchessa di Cornovaglia, è una moglie fedele, è una donna che conserva il suo stile e il suo fascino e, per di più, è una donna che è riuscita a trovare il suo posto d’onore all’interno della royal family. Non è più vista come il terzo incomodo in una relazione infelice, Camilla Parker Bowles viene vista finalmente come una donna, al di là del suo passato. Soprattutto è una duchessa che è bravissima a cucinare.

Lo rivela il figlio Tom, di 44 anni, nato dal primo matrimonio di Camilla con Andrew Parker Bowles. Critico gastronomico e scrittore, ma anche giudice in diversi reality show culinari, Tom dopo un passato trascorso tra droga e alcol, ha saputo trasformasi in un uomo di stile (anche lui) e costruirsi un avvenire di tutto rispetto. Durante le vacanze di Natale è volato in America per presentare il suo ultimo libro, "Fortum & Mason: Christmas & Other Winter Feast" uscito in Inghilterra un anno fa e, proprio in questo contesto, sono trapelate alcune dichiarazioni sulla madre Camilla. Niente di scandaloso, nessun aneddoto sul passato, si è discusso solo delle sue qualità di madre e, soprattutto, Tom rivela che Camilla è una vera e propria regina dei fornelli, una donna capace di cucinare con estrema facilità anche i manicaretti più complicati.

"È stata lei che mi ha trasmesso l’amore per la cucina – afferma –. Lei è bravissima a cucinare sia i piatti di carne che di pesce. Da bambino ero pazzo del suo pollo arrosto, condito con il burro e una fetta di limone – aggiunge -. Era tutto buonissimo. Ha sempre cucinato per me e mia sorella. Papà in quel periodo era un ufficiale dell’esercito britannico. Viaggiava molto e tornava a casa solo nei fine settimana e Camilla cucinava sempre dei piatti meravigliosi". Conosciamo così un lato del tutto inedito della Duchessa di Cornovaglia, un aspetto che fino ad ora era rimasto celato nell’ombra. Non sono parole, quelle di Tom, rivelate così caso e dettate dall’amore incondizionato tra madre e figlio: sono sentite e sono di un esperto. Lo scorso anno ha partecipato a Masterchef: The Professional e poi a un talent show australiano.

"Posso cucinare per mio padre ma non per Camilla – rivela-. La cucina è il suo regno anche a Natale. Se cerco di mettermi ai fornelli finisce che discutiamo".