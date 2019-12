In Canada c’è un rifugio da sogno per Meghan Markle e il Principe Harry

Si era parlato di sei settimane di vacanza e di relax e, soprattutto, di sei settimane lontano dai fotografi e impegni di Corte per Meghan Markle e il Principe Harry. Non è avvenuto niente di tutto questo, perché nonostante i depistaggi, il soggiorno lontano da Londra e dalla Regina, è comunque finito nel mirino dei tabloid inglesi, i quali sono riusciti a scoprire tutti gli spostamenti dei duchi di Sussex. Il soggiorno a Los Angeles con mamma Doria e con a seguito il piccolo Archie, si è trasformato in un viaggio in terra canadese con tanto di benestare del Primo Ministro che, giorni fa, in un tweet ha accolto a Meghan Markle a braccia aperte.

Le settimane di pausa che non sono state ben volute dalla Regina sono composte da lunghe passeggiate e da diversi incontri di lavoro per Meghan, dato che la duchessa sta cercando di rilanciare a livello mondiale la sua immagine di influencer reale. Non sono di base a Toronto, dove Meghan ha vissuto per lungo periodo durante le riprese di Suits, ma insieme ad Harry è di base a Vancouver Island. Proprio il Daily Mail aggiunge nuovi dettagli, anche piuttosto succosi, sul soggiorno della Markle. Secondo il magazine britannico, i duchi di Sussex avrebbero affittato una villa, in stile francese, in una fra le zone più suggestive dell’Isola, nel bel mezzo della natura selvaggia e incontaminata della Columbia britannica.

Una villa che sembra una Reggia. Cinque camere da letto, otto bagni, due spiagge private, un cottage per gli ospiti (qual’ora ci fossero) e una vista da togliere il fiato. Ed è stata affittata per tutta la durata del soggiorno a un costo esorbitante se, nel 2012, il complesso è stato valutato circa 18 milioni di dollari canadesi, l’equivalente di 14 milioni di dollari americani. Una tenuta, recitata e protetta, che sarebbe stata acquistata e messa in affitto da un misterioso multi-millionario che ha preferito restare anonimo.

Una villa però che non ha nascosto Meghan Markle da sguardi indiscreti. Il tabloid ha scovato alcuni indiscrezioni dagli abitanti del luogo, più specificatamente dalla comunità di North Saanich, poco distante dalla tenuta. Già ad inizio novembre avevano notato molte attività sospette, come la costruzione di un muro di cinta e di alcune telecamere, e soprattutto, l’arrivo di diverse guardie di sicurezza in perlustrazione del perimetro.

Al di là dei pettegolezzi, le vacanze dei duchi procedono bene con giornate fredde ma soleggiate.