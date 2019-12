Natale in Canada per Meghan Markle. Lo conferma in un tweet il primo ministro

Hanno detto no alla Regina e hanno declinato l’invito a trascorrere le feste al palazzo di Sandringham. I duchi di Sussex rispetto a quelli di Cambridge sono stati dei veri latitanti, durante gli ultimi giorni di Dicembre. Sia Meghan Markle che il principe Harry hanno fatto perdere le loro tracce, rispettando il volere di prendersi una lunga pausa da impegni pubblici e da quelli di Corte. Per la coppia reale è stato un Natale all’insegna della famiglia e del relax. Ma chi ha pensato che Meghan Markle fosse già tornata a Londra e che avesse trascorso il 24 e il 25 Dicembre nel Cottage di Frogmore, si è sbagliato di grosso.

Contrariamente ai rumor trapelati nelle scorse settimane, Meghan ed Harry non sono né a Los Angeles né tantomeno sono tornati a Londra dopo un richiamo formale da parte della Regina Elisabetta. Hanno trascorse le vacanze a Vancouver nella bellissima Vancouver Island. È una delle mete più amate dalle celebrità del luogo, ma anche e soprattutto è la meta preferita di molti attori e attrici del mondo del cinema americano. Ad esempio, la celebre Kim Cattrall di Sex & The City, molto spesso viene avvistata in quell’isola felice, ma anche Nelly Furtado e molti giocatori di basket. Non si tratta però solo di un semplice pettegolezzo. Sono diverse le persone che hanno avvistato Meghan Markle sull’isola e, a confermare la sua presenza, sarebbe stato persino il primo Ministro Justin Trudeau che in tweet avrebbe rivolto il suo benvenuto ai duchi di Sussex.

Prince Harry, Meghan, and Archie, we’re all wishing you a quiet and blessed stay in Canada. You’re among friends, and always welcome here. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) December 21, 2019

Diversi giornali locali, come il Vancouver Sun, si sono interessati alla vacanza di Meghan e di Harry, rivelando di aver avvistato i duchi passeggiare diverse volte all’interno dell’Horth Hill Regional Park, godendosi le bellezze del luogo. A confermare gli avvistamenti, inoltre, sono stati Pierre e Bev Koffel. Loro sono i proprietari del Deep Cove Chalet, rinomato ristorante a vista mare, in cui i Sussex si sarebbero dovuti fermare per pranzo I due però sono stati costretti a dire di no ai duchi per ragioni di sicurezza. È stata comunque una vacanza sobria, un viaggio fra i ricordi per Meghan dato che ai tempi di Suits era abituata a frequentare questi luoghi, e soprattutto è stata una vacanza familiare, trascorsa fra passeggiate insieme a mamma Doria e al piccolo Archie. Per ora non è dato sapere quando torneranno nel Regno Unito.