La notizia che il campione di calcio Claudio Caniggia si è sposato, ha fatto il giro del mondo, così come le foto dei due novelli sposi che si baciano in una cornice insolita come quella di un villaggio vacanze. Ma a queste nozze non crede assolutamente Mariana, la “vera” moglie di Caniggia, quella che è ancora sposata con lui, e che è ospite di “Live Non è la d’Urso” per commentare questo matrimonio dopo una lunghissima diatriba che ormai sta durando da mesi.

Arriva in studio in compagnia del figlio, che sui social non le ha certamente mandate a dire al padre. Non appena si siede, Mariana, con la sua solita modalità, comincia a parlare: “ Non si è sposato visto che è ancora sposato con me - precisa subito - Ha fatto qualcosa di strano. Sembra un uomo con tanto fumo e poco arrosto, non può fare un compromesso visto che è ancora sposato ”. Il matrimonio sarebbe stato celebrato con un rito Maya che prevede la presenza di una sacerdotessa e di fumo per benedire la coppia.

“ Va bene, ma forse vuole dimostrare il grande amore”, ipotizza la d’Urso: “ Ma chi con quella? - le risponde Mariana - s embra un ce*so quella donna lì ”. Barbara fa finta di non capire ma lo sproloquio da parte di Mariana va avanti: “ Sembra che stanno facendo un barbecue non un matrimonio con quel c**o ”. " Basta parolacce io prendo le difese di Claudio Caniggia e di Sofia Bonelli" , la sfgrida la conduttrice.

Ma Mariana la incalza: “” E’ un c***o quella donna lì, se la fai vedere di faccia (ironizzando sulle le foto che mostrano sempre il lato b, ndr). Io non ho le exstention, non metto gli occhi azzurri, non faccio vedere il c**o e soprattutto non mi sposo con qualcuno sposato" . Ma l’ultima parola non spetta a lei, perché dall’altra parte del mondo anche Sofia Bonelli ha qualcosa da dire a Mariana: “ Claudio con me è tornato ad allenarsi e ha ricominciato a mangiare. Io e lui abbiamo denunciato Mariana per calunnia e quando finirà il processo Claudio mi ha detto che ci sposeremo a Buenos Aires" .