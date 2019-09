Mariana e Alexander Caniggia tutti contro Claudio e la sua amante

Dopo la puntata della scorsa settimana in cui Mariana Caniggia ha raccontato al mondo il tradimento di suo marito Claudio Caniggia. Questa settimana è tornata insieme al figlio Alexander, a parlare ancora di questa vicenda.

In Argentina gli echi di “Live non è la D’Urso” sono ancora presenti, e tutti riportano le parole di quella che è ancora la moglie ufficiale, che a Barbara ha dichiarato che suo marito, con cui era insieme da 33 anni e da cui aveva avuto anche 3 figli, era drogato e insieme ad una prostituta la modella Sofia Bonelli.

Questa settimana il figlio ripercorre la vicenda raccontando una vicenda del passato che il padre dopo che andava a prenderli a scuola, li lasciava in macchina dicendo che non dovevano scendere altrimenti li avrebbe mangiati un cane e lui: “Andava in questo posto come se chiama - chiede alla mamma - Tro***”. Imbarazzo in studio, anche perché pochi minuti prima la moglie racconta che Sofia non è la fidanzata di Caniggia, bensì una prostituta che ha una pagina in un sito di escort.

Tutti si animano e lei racconta che tutti possono andare con lei basta pagare. Ci si informa sui prezzi e la tariffa è anche abbastanza modesta, 60 euro per “Prendere il ca**o” sussurra Mariana all’orecchio ad una basita Barbara D’Urso.

La risposta di Caniggia non si lascia attendere e viene mandata in onda un’intervista d fatta in Argentina. “Sono molto amareggiato di quello che sta succedendo perché queste cose di adulti devono essere risolte tra adulti, lei sta rovinando la mia immagine, perché mi accusa di violenza e anche di essere drogato e io non sono né l’una né l’altra cosa”. “Cosa prova per lei?” chiede l’intervistatore argentino. “Nulla e sono disposto a concedere il divorzio.

Qui si cerca un divorzio miliardario, viene fuori tra gli opinionisti intervenuti, e forse è questa la ragione per cui si sta creando tanto rumore attorno a questa vicenda. Mariana che viene anche attaccata di strumentalizzare i suoi figli racconta che Caniggia non ci parla da mesi con loro e Alexander, il figlio racconta che non lo perdonerà mai.

Arriva anche la risposta di Sofia, la presunta amante del marito che racconta di essere tranquilla, e di aver messo tutto in mano all’avvocato: “Che si facesse una vita - dice ad Mariana - è una bella donna e può avere tutto quello che vuole. Io ora sono tranquilla perché è tutto in mano alla giustizia”.

Rientrati in studio Mariana si scaglia di nuovo contro di lei e Barbara D’Urso le chiede di fare un appello a Sofia: “Cosa vorresti dire a lei?” “Alla zoc***a? Che deve stare attenta, perchè se muore mio marito di una overdose io la faccio arrestare. E’ già stato trovato morto davanti alla sua porta di casa e rianimato in ambulanza. Se succede di nuovo, io la mando in galera ovunque lei si trova”.