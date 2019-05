A Cannes "incidente" hot per la super top-model Alessandra Ambrosio

Questi sono i giorni del Festival del Cinema di Cannes, quando il red carpet della Croisette diventa uno dei luoghi più ambiti del mondo. La cittadina francese brulica di star internazionali, di attori e di personaggi di spicco dello spettacolo, che hanno raggiunto la Riviera per presenziare a uno degli eventi più attesi dell'anno. Tra i volti più attesi e fotografati di questi giorni c'è Alessandra Ambrosio, la super topmodel brasiliana. Per il secondo giorno della kermesse è arrivata sulla Croisette con uno scenografico abito rosso fuoco con uno spacco altissimo che metteva in luce le gambe della modella.

La Ambrosio è nota per la sua bellezza fuori dal comune e per il suo fisico straordinario. Più passa il tempo e più la modella acquista fascino e charme che la trasformano in una delle donne più amate dello show-biz internazionale. Ben consapevole della sua bellezza e dell'attesa che circondava il suo arrivo al Palazzo dei Congressi di Cannes, per la seconda giornata del Festival del Cinema Alessandra Ambrosio ha deciso di stupire e di regalare un piccolo spettacolo sul red carpet. L'abito indossato era un tripudio di veli leggerissimi, che coprivano a malapena le forme della ragazza e che al primo soffio di vento hanno iniziato una danza leggiadra e sensuale. Complice il sapiente movimento delle mani e la straordinaria capacità di posare sotto la pioggia incessante dei flash, Alessandra Ambrosio ha scoperto con eleganza ampie porzioni del suo corpo statuario, mostrando una parte del suo “lato B”. Inutile dire che l'esibizione estemporanea, probabilmente studiata fino al minimo dettaglio, ha infiammato la Croisette. Il suo è stato il red carpet più spettacolare e ammirato (finora) di questa edizione del Festival del Cinema di Cannes.