Caos ad Amici, il ballerino Javier Rojas: ​"Questa è una scuoletta, non vale nulla"

La puntata del sabato di "Amici di Maria De Filippi" si annuncia difficile. Gli insegnanti potrebbero infatti prendere seri provvedimenti disciplinari nei confronti del ballerino Javier Rojas e di altri alunni della scuola di Amici. Nel daytime alcuni allievi del talent sono stati richiamati dalla produzione per non aver rispettato alcune regole imposte dal regolamento. Tra loro c'era anche il ballerino cubano, Javier Rojas, scelto e voluto con forza da Alessandra Celentano. I ragazzi sono stati redarguiti sulle cattive abitudini prese nell'ultimo periodo: ritardi alle lezioni, scarso ordine e poco rispetto delle regole.

Gli allievi richiamati dalla produzione sono comparsi davanti ad alcuni insegnati tra i quali Anna Pettinelli. Se alcuni hanno mostrato pentimento per il comportamento tenuto, altri hanno continuato ad avere un atteggiamento menefreghista, tanto da scatenare la reazione della Pettinelli che, contrariata dal loro atteggiamento, ha chiesto a tutti di alzarsi in piedi per rispetto. Javier Rojas sulle prime si è rifiutato chiedendo di poter rimanere seduto perché molto stanco, poi dopo il rifiuto di Anna Pettinelli, ha risposto visibilmente agitato: " É che io non ho avuto mai questi problemi in vita mia prima di stare qui. Io vengo qui per lavorare, per ballare, per dare il mio talento. Devo abbassarmi a questo livello? No, non se ne parla. No, così non mi piace. E allora me ne vado. Torno alla mia compagnia a ballare e basta, come facevo prima. Mi dispiace ma è così ". A niente sono valsi i tentativi della conduttrice radiofonica e insegnate di "Amici" di farlo ragionare, Rojas ha proseguito nel suo duro sfogo tanto da costringere la produzione a fargli perdere il posto di "Migliore" ottenuto grazie alle sfide.