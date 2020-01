Capodanno di lusso per Sara Croce e Hormoz Vasfi

Hormoz Vasfi sembra avere una vera passione per le donne italiane. Lui è uno degli uomini più ricchi del Medio-Oriente, ha 56 anni ed è originario dell'Iran. La sua nuova fiamma sarebbe Sara Croce, che gli appassionati dei quiz televisivi conoscono come la Bonas di Avanti un altro.

Le voci di un presunto flirt tra i due si rincorrono ormai da diversi mesi e pare che la coppia abbia trascorso insieme il Capodanno. Non certo una vacanza normale per la modella e il playboy milionario, che ha voluto esaudire il desiderio della giovanissima bionda. Stando a quanto riportato sul settimanale Chi, Sara Croce avrebbe espresso il desiderio di poter assistere al concerto privato che Lady Gaga ha tenuto a Las Vegas per l'ultimo dell'anno. Un sogno non certo per tutte le tasche, visti i costi esorbitanti dei biglietti per lo show. Hormoz Vasfi, però, pare abbia fatto di più e non solo ha esaudito il desiderio di Sara Croce ma ha addirittura prenotato un tavolo in prima fila, per permetterle di godere dello spettacolo nel modo migliore.

Il milionario iraniano non avrebbe badato a spese per compiacere Sara Croce, classe 1998, che non ha mancato di condividere splendide immagini da Las Vegas nel suo profilo Instagram. Ovviamente, nelle foto di Sara Croce non c'è traccia di Hosmoz Vasfi, uomo particolarmente allergico ai gossip e ai social network, che non desidera comparire nelle foto con le sue fiamme. Infatti, per diversi mesi è circolata la voce di una presunta relazione tra l'imprenditore milionario e Taylor Mega ma, nonostante l'influencer friulana sia particolarmente attiva sui social, nelle sue immagini non c'è mai stata traccia dell'uomo. I paparazzi li hanno beccati insieme in più di un'occasione ma nonostante questo, Taylor Mega non ha mai confermato la sua relazione con Vasfi. Qualche mese fa, prima che Hosmorz Vasfi conoscesse Sara Croce, pare che il 56enne imprenditore abbia avuto una liaison con Giorgia Venturini, volto femminile di Tiki Taka insieme a Wanda Nara. Un gossip che si spense in fretta, visto il presunto arrivo nella vita del milionario della bellissima Sara Croce.

C'è un filo conduttore che accomuna tutte le presunte relazioni intrattenute da Hormoz Vasfi con le bellissime modelle italiane? Che sono presunte, appunto. Quando impazzava il gossip del flirt tra la Mega e Vasfi, pare che l'uomo avesse chiesto (e ottenuto) che la modella non parlasse mai di questa relazione in nessuna intervista e che non confermasse il rapporto. Una scelta di riservatezza da parte del milionario, padre di un ragazzo appena 18enne, che avvolge nel mistero il gossip, creando incertezza ma anche curiosità negli amanti delle cronache rosa.