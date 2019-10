Sara Croce sta con l'ex di Taylor Mega?

Dopo aver conquistato i cuori dei fedeli telespettatori di Canale 5 coprendo il ruolo di Madre-natura all'ottava edizione di Ciao Darwin condotta da Paolo Bonolis, Sara Croce continua ad essere al centro dell'attenzione mediatica. Recentemente, la 21enne aveva fatto parlare di sé per via del suo avvicinamento all'ex tronista di Uomini e donne, Andrea Damante, avvenuto dopo che quest'ultimo aveva ufficialmente chiuso la sua turbolenta love-story con Giulia De Lellis. E adesso la biondissima Croce è nuovamente al centro del gossip, per via della news che la vede ingaggiata nel cast di un altro celebre programma targato Mediaset. Ebbene sì, secondo le ultime anticipazioni la modella tornerà attiva in tv nei primi mesi dell'anno 2020, così com'era stato spifferato di recente da Spy magazine: Sara Croce è a quanto pare stata ingaggiata nel cast di Avanti un altro, il format condotto da Bonolis, che la vedrà vestire i succinti outfit di "Bonas".

Ma non è solo per i suoi impegni lavorativi che si parla di lei. La modella nata a Pavia sarebbe allo stato attuale felicemente innamorata. A lanciare l'indiscrezione in questione è stato Chi magazine. Secondo il noto rotocalco, la modella nata nel 1998 sarebbe felice al fianco del milionario iraniano Hormoz Vasfi. Quest'ultimo era stato recentemente paparazzato da Novella 2000, mentre era insieme a Taylor Mega nel bel mezzo di una vacanza estiva trascorsa nell'isola di Sardegna. Tra Taylor e il business man originario dell'Iran sembrava essersi venuto a creare un legame solido, ma il loro presunto flirt non è mai stato confermato dall'influencer Taylor.

