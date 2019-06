Cara Delevingne ufficializza la relazione con Ashley Benson

Bellissima e irriverente, Cara Delevingne da tanti anni è sulla cresta dell'onda per la sua indubbia avvenenza estetica e per le provocazioni. Fisico statuario, occhi azzurri e gambe lunghissime, una delle peculiarità di Cara Delevingne sono da sempre le sopracciglia folte e disordinate, quasi un marchio di fabbrica. È stata una delle top model più pagate ma nel 2015 ha scelto di dire addio al mondo della moda a soli 23 anni. Una scelta contro tendenza la sua, motivata dai fortissimi livelli di stress che l'hanno portata a sviluppare la psoriasi e a odiare il suo corpo. Non c'è sicuramente stato un motivo economico dietro la sua decisione, visto che proprio in quell'anno è stata una delle modelle più pagate del mondo, con un guadagno di circa 8,5 milioni di dollari.

Cara Delevingne è fidanzata dal 2018 con Ashley Benson, star della fortunata produzione Pretty Little Liars. L'ex top model ha apertamente parlato del suo orientamento sessuale nel 2017, dichiarando di averne preso piena coscienza solo due anni prima. Non si considera gay e stigmatizza la mentalità retrograda di chi vede tutto o bianco o nero. Sebbene la storia d'amore con Ashley Benson duri ormai da più di un anno, le due non hanno mai voluto ufficializzare questa unione.

Cara Delevingne la scorsa estate ha presentato Ashley alla sua famiglia ma sui social network e nelle interviste né l'una né l'altra hanno mai rilasciato dichiarazioni in merito. Certamente le voci corrono e tutti sapevano di questa unione, anche da piccoli e grandi dettagli scovati nelle foto delle due ragazze. Cara e Ashley hanno scelto di vivere questa relazione nella più totale normalità e di preservarla dalle malelingue e dagli hater. Troppo spesso, da quando la voce è iniziata a circolare, sono state prese di mira dagli odiatori seriali a cui non hanno però mai dato troppa importanza. Poche ore fa, però, ecco che sul profilo di Cara Delevingne è stato pubblicato il video rivelatore che ufficializza questa relazione, che in poche ore ha superato 3 milioni di visualizzazioni.

L'ex top model è in compagnia della sua amata Ashley, a cui regala un bacio dolce e appassionato a favore di obiettivo. Solo una parola accompagna questo documento, l'hashtag #Pride in tonalità rainbow, seguito da tanti arcobaleni ed emoji con gli occhi a cuore. Immancabile, sotto, la risposta della sua amata, che ha lasciato 3 cuori in un commento, raccogliendo oltre 13mila like. È notizia di questi giorni che le due abbiano deciso di andare a convivere, per vivere insieme questo legame fortissimo.