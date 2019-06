Cardi B dopo aver rischiato la vita dice addio alla chirurgia estetica

Cardi B ha dichiarato di non volersi mai più sottoporre a interventi di chirurgia estetica dopo aver rischiato la vita durante la sua ultima liposuzione lo scorso maggio. La rapper americana, che è diventata madre della piccola Kulture 11 mesi fa, è stata costretta a rimandare diversi concerti a causa dei gravi effetti collaterali legati all'intervento di liposcultura a cui si è sottoposta per eliminare più velocemente i chili accumulati durante la gravidanza.

Ora Cardi B è tornata ad allenarsi in palestra perché, dopo la grande paura e la dura convalescenza, non ha più alcuna intenzione di finire in una sala operatoria. “ Mi sto allenando da due settimane perché ragazze non voglio più farmi operare ”, ha spiegato su Twitter dove ha anche risposto alle critiche di chi l'ha accusata di essersi operata senza pensare ai suoi fan che avevano acquistato i biglietti dei concerti da lei poi rimandati a data da destinarsi.



" Ad andare in palestra ci potevi pensare prima di fare una lipo così estrema e pericolosa. Noi ti avremmo amata anche con qualche chilo in più. Sei una narcisa egoista ", le hanno scritto gli hater. Così, dopo aver già risposto su Twitter che " del mio corpo faccio quello che mi pare ", ha ribadito con più forza lo stesso concetto durante una diretta video su Instagram.



“ Faccio quello che c***o voglio con il mio corpo. Il lavoro di un artista come me non ha orari, è 24 ore al giorno. Non ho il tempo per allenarmi. Con la liposuzione volevo raggiungere dei risultati che non avrei mai potuto raggiungere così velocemente con la palestra ”, ha detto la star 26enne, sottolineando che non avrebbe mai cancellato i suoi concerti se non avessero messo a rischio la sua salute, anche perché " odio dover rinunciare ai compensi delle mie performance! ”

