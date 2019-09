Cardi B molesta su un set ​fotografico: "Si calò le mutande..."

Cardi B ha lasciato tutti a bocca aperta rivelando, nel corso di un’intervista al programma americano "Untold Stories of Hip Hop", di avere subito molestie sessuali. L'episodio raccontato dalla rapper americana risale agli inizi della sua carriera durante un servizio fotografico per un settimanale. " Il fotografo mi è venuto vicino - ha rivelato Cardi B - dicendomi 'Lo vuoi questo nel settimanale?'. Poi si è abbassato le mutande. Ero davvero furiosa così gli ho detto: 'Sei disgustoso', prima di raccogliere le mie cose e lasciare il set ".

La cantante non ha svelato il nome del fotografo, ma ha voluto specificare che il settimanale era informato di ciò che accadde sul set ma che non prese provvedimenti in merito. Il fattaccio, tenuto nascosto per anni dalla rapper americana, ha colpito profondamente Cardi B che spiega: " Non lo dimenticherò mai. Ci sono ragazze di quartiere che hanno subìto il mio stesso tipo di trattamento. (Quegli uomini) ti fanno sentire come se dovessi fare un certo tipo di cose per delle cavolate. Succede davvero ogni giorno ".

La confessione di Cardi B ha suscitato nuovo clamore intorno alla tematica delle "molestie sessuali" negli Stati Uniti. Nel 2017 il caso Harvey Weinstein, il produttore cinematografico accusato di molestie da numerose attrici famose, scosse l'opinione pubblica internazionale dando il via, di fatto, al movimento di denuncia "Me Too". Tante le celebrità che, nei mesi successivi al caso Weinstein, denunciarono di aver subito abusi sessuale, non solo dal produttore, ma anche da altri personaggi del mondo cinematografico e non. Tra loro Asia Argento, Gwyneth Paltrow e Jennifer Lawrence.