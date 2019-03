Carlo Conti fa gli auguri alla moglie. E arriva l'ironia di Pieraccioni

Da venerdì 22 marzo, Carlo Conti torna su Rai1 con la La Corrida; in vista del nuovo impegno televisivo, qualche settimana fa, insieme alla moglie e al figlio, si è concesso una viaggio alle Maldive.

E proprio una foto scattata durante la vacanza, è stata scelta dalla moglie Francesca Vaccaro per fare gli auguri di compleanno al conduttore di Rai1 che oggi compie 58 anni. Un cuore disegnato sulla spiaggia e le ombre della coppia - impegnata in un bacio - che si riflettono sulla sabbia. Ad accompagnare l'immagine delle semplici e dolci parole: "Buon compleanno amore mio!!!!!!". Una foto simile era stata pubblicata anche da Carlo Conti circa tre settimane fa: il solito cuore disegnato sulla sabbia e le ombre di padre, madre e figlio che riflettono la loro sagoma, a corredo solo una parola, "Noi".

Ma a rovinare il momento romantico ed evocativo che sottolineava il legame ideale della coppia, ci ha pensato il "guastafeste" della situazione. L'amico di una vita Leonardo Pieraccioni ha rotto l'atmosfera di dolcezza con una irriverente battuta: "È l'unico ad avere l'ombra più chiara di lui!". A quel punto i commenti dei fan si sono divisi tra chi ne approfittava per fare gli auguri a Conti e chi mostrava apprezzamento per la freddura di Pieraccioni.

Quasi per farsi perdonare - anche se non ce n'era sicuramente bisogno vista l'amicizia fraterna che li lega - il regista de Il Ciclone ha deciso di postare la stessa foto della Vaccaro per dedicare un pensiero a Carlo e ribadire la battuta: "Rubo la foto dal profilo della moglie (santa) di Carlo Conti per fargli gli auguri di compleanno e per sottolineare che Carlo è l’unico al mondo che ha l’ombra più chiara di lui!".

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?