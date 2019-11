Carlo Conti ricorda Bongusto e gela Panariello: "Ma dov'eri finito?"

Lo scorso venerdì 8 novembre, in prima serata su Rai 1 è stata trasmessa la nona puntata di Tale e quale show, il format condotto da Carlo Conti. E il nuovo appuntamento dello show sulle imitazioni ha decretato la vittoria di Francesco Monte, che nonostante abbia superato i diretti avversari Lidia Schillaci e Antonio Mezzancella, eseguendo una sorprendente imitazione di John Legend sulle note di All of me, non è comunque riuscito a piazzarsi al primo posto nella classifica del Super Torneo 2019. E la puntata di venerdì sera ha avuto un'apertura emozionante, con un tributo di Carlo Conti destinato al compianto Fred Bongusto, il "crooner" nato a Campobasso e di successo negli anni '60, gli anni del boom in Italia, che è venuto a mancare negli ultimi giorni lasciando nello sconforto cari e i suoi fedeli fan.

"Un ricordo lo dobbiamo fare per il grande Fred Bongusto -ha esordito a inizio puntata Conti, alle cui parole sono seguiti applausi scroscianti del pubblico per l'artista scomparso-, un grande cantautore che è stato tante volte protagonista di Tale e quale, de I migliori anni e di tanti amori con le sue canzoni". Così, Tale e quale show ha voluto ricordare Fred Bongusto, che nel giugno 2005 riceveva l'ambita onorificenza di Commendatore ordine al merito della Repubblica Italiana. Il brano più influente della sua discografia resta ancora oggi Una rotonda sul mare, che rimane una delle pietre miliari della musica cantautorale in Italia. Un brano evocativo, che ha fatto innamorare diverse generazioni. L'artista, morto a Roma all'età di 84 anni nella notte tra il 7 e l'8 novembre, è diventato oggetto di un inaspettato confronto registratosi in studio tra Conti, che lo ha voluto ricordare a inizio puntata, e Giorgio Panariello, uno dei tre giudici fissi della gara sulle imitazioni, che avrebbe voluto a sua volta rendere tributo a Bongusto.

La doppia gaffe a Tale e quale show

Giorgio Panariello è a quanto pare finito in preda ad una doppia gaffe: il giudice prende la parola a metà della trasmissione e, intervenendo dalla giuria, chiede al pubblico un applauso per ricordare Fred Bongusto, scomparso in questi giorni. Ma Carlo Conti gela Panariello: "Ma dov'eri finora? Ovviamente lo abbiamo ricordato all'inizio".

E il battibecco non finisce qui. Perché poi l'attore toscano incappa in una seconda gaffe, questa volta su una questione di notevole importanza in termini di prevenzione per la salute. "Ero a fumarmi una sigaretta!", afferma in puntata Panariello. Ma proprio nella puntata di ieri la trasmissione era dichiaratamente dedicata al progetto Airc, pensato per una raccolta fondi da devolvere alla ricerca contro il cancro. E Conti, con il suo savoir faire bonario, riesce a superare anche il secondo momento d'imbarazzo, "redarguendo" il giudice Panariello: "Hai fatto bene a dirlo, così possiamo ricordare che fumare fa male e di donare soldi per la ricerca".

