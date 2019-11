Tale e quale show, Francesco Monte è irriconoscibile nei panni di John Legend

Lo scorso venerdì 8 novembre, in prima serata su Rai 1 è stata trasmessa la nona puntata di Tale e quale show, che ha visto un ex volto Mediaset aggiudicarsi la vittoria del nuovo appuntamento tv. A vincere l'ultima puntata dello show sulle imitazioni è stato, infatti, Francesco Monte. L'ex tronista di Uomini e donne nonché ex naufrago de L'isola dei famosi ed ex gieffino del Grande Fratello Vip è riuscito a mettere d'accordo i giudici del format condotto da Carlo Conti, ovvero i 3 giudici fissi Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello insieme ai giudici speciali della puntata, Gigi Proietti e Sergio Castellitto. Monte ha chiuso in bellezza il suo percorso intrapreso alla gara degli imitatori con un'imitazione -rivelatasi sorprendente- nei panni del cantautore statunitense John Legend, cantando sulle note della ballad All of me.

Un'esibizione che può dirsi nel complesso buona, tralasciando i giudizi di chi sostiene che Monte cantasse un po' fuori-tempo, soprattutto alla luce del lavoro eseguito dai make up artist dello show, che ha reso irriconoscibile il bel Francesco. L'ex naufrago era recentemente divenuto protagonista di una querelle mediatica che lo vedeva contrapporsi a Eva Henger, la quale ha accusato in tv il tarantino di aver fatto uso di marijuana durante la loro permanenza in Honduras, a L'Isola dei famosi. Ma Francesco è riuscito molto presto ad archiviare l'affaire canna-gate, che lo ha tormentato a lungo, e ad oggi ha palesato di aver partecipato a Tale e quale show con l'intento di dimostrare al pubblico di avere del talento, oltre a una bella presenza scenica.

Per Francesco Monte, vincitore dell'ultimo live show di Tale e quale, non sono però mancati commenti critici. "Tra l’altro non fanno che rendere Monte - si legge infatti in uno dei tweet riportati dai telespettatori-, antipatico, se fosse stato giudicato con equilibrio avremmo potuto apprezzarlo, anche no... ma questo continuo pomparlo in ogni trasmissione a discapito degli altri più meritevoli lo rende odioso - #Taleequaleshow". E quest'ultimo non è l'unico messaggio al vetriolo destinato a Monte. Sui social gli hater danno, per esempio, del "raccomandato" all'ex volto del trono classico di Uomini e donne. Ma il 31enne, oggi più che mai, gode dell'amore e della stima che riceve da parte dei suoi fedeli sostenitori, che lo supportano sin dai suoi esordi in tv. "Devi fare il cantante", ha sottolineato a Francesco dalla giuria, Giorgio Panariello. E a fare eco al toscano è stato subito dopo l'altro giudice, Vincenzo Salemme: "Per la prima volta nella mia vita sono d’accordo con Panariello". Mentre Loretta Goggi ha ammesso a Monte: “Ormai non mi stupisci più”.

I risultati del Super Torneo di Tale e quale show

L'ultima puntata del Super-Torneo di Tale e quale show è stata vinta da Francesco Monte, che è riuscito a battere i compagni d'avventura Lidia Schillaci e Antonio Mezzancella, i quali si sono esibiti nelle rispettive imitazioni degli artisti Whitney Houston in I will always love you e Marco Mengoni in Hola (I say). Ma, a trionfare nella classifica generale del Super Torneo 2019 (torneo campioni- edizione 2019, ndr) è stato, alla fine, Mezzancella. Il concorrente 39enne si è aggiudicato come premio un assegno del valore di 30mila euro, che verrà interamente devoluto all'onlus benefica Airc.

Alle spalle del campione Mezzancella si sono classificati rispettivamente, al secondo e al terzo posto, gli imitatori Lidia Schillaci e Francesco Monte, i quali potranno a quanto pare ripresentarsi a Tale e quale show nel nuovo anno alle porte. Salvo cambiamenti repentini al Super Torneo 2020 potranno avere accesso, oltre a Monte e Schillaci, anche Agostino Penna, Tiziana Rivale, Jessica Morlacchi, Davide De Marinis.

