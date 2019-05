Carlo Conti: "Sanremo 2020? Troppo presto"

Negli ultimi giorni la possibilità di un passaggio di Carlo Conti dalla Rai a Mediaset ha tenuto banco nell'ambiente dello spettacolo: a chiarire la situazione ci ha pensato il diretto interessato, il quale con un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni ha chiarito la sua posizione. Intenzione del conduttore è mettere a tacere ogni possibile gossip: pare però che non ci siano dubbi da parte sua sul fatto che le trattative appena avviate con Rai per il rinnovo del suo contratto lo soddisferanno in pieno.

"Stiamo facendo serenamente una trattativa e come sempre sono sicuro che troveremo un punto di incontro" , ha ammesso Conti il quale è già impegnato con i provini del suo fortunatissimo programma Tale e Quale Show. "Se c’è la volontà da tutte e due le parti, la soluzione si trova, d’altronde perché interrompere un matrimonio che funziona bene?" , ha continuato Carlo durante l'intervista. Ma le dichiarazioni del conduttore si sono spinte oltre, infatti c'è stato modo di affrontare il tema "Sanremo".

"Ho fatto tre anni di Festival, è andata bene e non so fra quanto tempo ci tornerò, e se ci tornerò" , ha confessato Carlo, chiarendo la sua posizione. "Sanremo non l’ho mai rincorso. E se mai dovesse essere, non sarà adesso perché è troppo presto, sono passati solo due anni" , ha proseguito Conti, che evidentemente pare deciso a non avere alcun ruolo nella kermesse canora più famosa d'Italia.

"È impensabile fare la direzione artistica con la conduzione di un collega o di una collega" , ha detto Carlo che è stato alla direzione del Festival nel triennio 2015/2017 con risultati esaltanti. In ogni caso, i prossimi impegni di Conti hanno comunque a che fare con la musica: il 5 e 6 giugno condurrà, con la bella Vanessa Incontrada, i Wind Music Awards; poi, il 10 giugno sarà al timone di Con il cuore-Nel nome di Francesco. Le trattative con la Rai sono quindi avviate: Carlo Conti non traslocherà.

