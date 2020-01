Carlo e Camilla, i momenti indimenticabili degli ultimi 10 anni

Il principe Carlo e Camilla Parker Bowles hanno voluto condividere, attraverso un video pubblicato sul loro profilo Instagram, i ricordi più belli del 2019 appena trascorso e dell’ultimo decennio. Anche il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia si sono fatti trascinare dalla moda del momento, ovvero la rievocazione forse un po’ nostalgica di tempi passati. Nel video vengono mostrate le occasioni che Carlo e Camilla hanno vissuto insieme in pubblico e che hanno scandito tanto il loro matrimonio quanto la loro vita “professionale” a corte.

Nel filmato non c’è traccia di istanti privati, rimasti celati dietro le mura del palazzo, ma il post potrebbe comunque rappresentare la volontà della coppia di mettere a tacere le voci di un presunto divorzio. Gossip che si sono rincorsi nelle ultime settimane, ma il cui rumore di fondo sembra sparire di fronte alle immagini di felicità condivise da Carlo e Camilla. La didascalia del post è breve e decisamente in secondo piano rispetto al video. La coppia ha scritto: “Mentre il decennio volge al termine, desideriamo condividere con voi i suoi momenti più belli”.

Con la prima immagine torniamo indietro fino al 2010, durante la visita di Carlo e Camilla al mercato alimentare di Brixton su Electric Avenue. Tra i momenti più importanti troviamo poi i festeggiamenti dei 150 anni della metropolitana londinese (2013). In quell’occasione la coppia regale si è concessa anche una piccola sosta al binario 9 & ¾ reso famoso dai romanzi della saga di Harry Potter. Inoltre il video mostra la foto del settantesimo compleanno del principe Carlo, nel 2018. Uno scatto che ritrae tutta la famiglia Windsor riunita e sorridente.

Molto interessante è anche la foto relativa all’apertura del Parlamento nel 2013, che coincise con l’annuncio ufficiale dell’ampliamento dei doveri e degli impegni di corte del principe Carlo. Non manca neppure una foto con la regina Elisabetta, William e Kate durante il tradizionale ricevimento a Buckingham Palace del corpo diplomatico (2016). In un’altra immagine vediamo Carlo e Camilla scambiarsi uno sguardo d’intesa sulle scale di Clarence House (2017), mentre nell’ultima viene rievocato il viaggio della coppia in Nuova Zelanda (2019). Come riporta il Daily Mail questa “compilation” firmata Carlo e Camilla ha raggiunto le 8mila visualizzazioni soltanto nella prima mezz’ora dalla pubblicazione.

Non è affatto improbabile (anzi, sembrerebbe ovvio) che questi “best moments” di Carlo e Camilla abbiano in comune proprio il desiderio di mostrare gli attimi di serenità della royal family dopo un anno davvero difficile. Un’operazione sull’immagine dei Windsor che mirerebbe a riscattarne gli esponenti di spicco in modo elegante, simpatico e al passo con i tempi. Nulla di strano.

Non è detto, infatti, che i duchi di Cornovaglia abbiano selezionato i momenti migliori (cosa che facciamo quasi tutti sui social network, non nascondiamoci dietro a un pixel) per tentare di smorzare l’eco di dissidi più o meno fondati nella famiglia reale. Osservare il loro decennio felice potrebbe allontanare la tempesta mediatica sul presunto divorzio tra Carlo e Camilla, ma non può far dimenticare lo scandalo in cui è sprofondato il principe Andrea, o i rumors su una possibile crisi matrimoniale tra i duchi di Cambridge, o ancora le notizie mai confermate di altrettanto presunti dissidi tra Kate Middleton e Meghan Markle. Forse Carlo e Camilla hanno voluto dare risalto soprattutto alla solidità del loro rapporto e, a giudicare dal risultato, ci sono riusciti piuttosto bene.