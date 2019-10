Carlo supera le controversie sul suo ducato

Il Principe Carlo ha dovuto affrontare da sempre molte critiche per le sue vedute anticonformiste.

Il DailyMail racconta come su Itv andrà in onda a breve il primo episodio di una serie documentaria sul ducato di Cornovaglia - che fa capo, appunto, a Carlo. Per lungo tempo, il Principe di Galles ha operato delle scelte che sono state molto criticate, ma le ha sapute affrontare e il tempo gli ha dato ragione.

Sono trascorsi 50 anni da quando il Principe ha assunto il ducato di Cornovaglia - che passerà al suo primogenito, il Principe William, quando la Regina Elisabetta II morirà e l’attuale Principe di Galles salirà al trono. William, nel documentario, promette di proseguire con le politiche del padre.

Il documentario infatti riguarda il modo in cui il Principe ereditario ha amministrato il ducato, con fattorie a conduzione familiare. In particolare, sotto la lente d’ingrandimento finisce il villaggio di Poundbury, dove Carlo ha cercato di realizzare non semplici residenze di campagna, ma una vera e propria comunità, nel modo più ecosostenibile possibile. Nel filmato, Carlo afferma che spera di vedere il completamento del suo progetto-villaggio.

Il Principe è stato infatti un pioniere dell’agricoltura biologica circa 35 anni fa. Lo ha fatto con lungimiranza e sporcandosi letteralmente le mani: in alcune occasioni ha seguito ed effettuato personalmente le coltivazioni, potando alberi e piantando siepi - ma in realtà non è una novità la sua passione per l'agricoltura. È stata decisamente un'occupazione insolita per un erede al trono.

Nel territorio di Cornovaglia ci sono 700 fattorie, circa 130.000 acri suddivisi in 23 contee. Carlo ha anche affermato che spera di aver supportato gli abitanti del territorio e sua moglie, Camilla Parker Bowles, che appare brevemente nel filmato, ha aggiunto che per il consorte non si tratta di business ma di autentica passione.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?