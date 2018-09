Lo humor di Carlo, William e della Regina: ecco come si divertono

Cresce la hype per il documentario sulla Royal Family che andrà in onda il 25 settembre su Itv nel Regno Unito. E spunta un video inedito che vede protagonisti il Principe Carlo, il Principe William e la Regina Elisabetta II, come spiega IbTimes.

Il filmato in questione è di repertorio e risale alla festa di compleanno numero 101 della Regina Madre Elisabetta. In esso si possono vedere delle battute tra la sovrana, il figlio e il nipote: si tratta di battute di difficile comprensione per gli estranei al nucleo famigliare, battute che hanno a che vedere con il ricordo di una partita tra Carlo e William. Nel riportare a galla il ricordo, il futuro re del Regno Unito, ha raccontato che il figlio stesse urlando al suo indirizzo. " Con un linguaggio un po' meno educato " ha aggiunto il figlio, mentre la Regina ha incalzato: " Scortese, scommetto ". L'aplomb inglese non è solo proverbiale ma reale, e i Royals scherzano quindi sul fatto che uno di loro possa perdere le staffe anche solo per un gioco in famiglia.

Il documentario, che prende il titolo di "Queen of the World" fornirà uno spaccato sulla vita di Kensington Palace. Si parla infatti anche del panico del Principe Harry quando incontra la nonna in corridoio e si mostreranno le prime reazioni di Meghan Markle all'abito da sposa che avrebbe indossato per il Royal Wedding. Meghan in questi giorni è impegnata con la presentazione di un libro a scopo benefico: per lei è volata a Londra la madre Doria Ragland.

Intanto rispunta una vecchia intervista in cui Carlo è accusato di mentire circa la sua fedeltà nei confronti di Lady Diana. L'intervista risale a quando i due principi di Galles erano sposati e il futuro re cercava di nascondere la sua relazione con Camilla Parker Bowles - oggi sua moglie e duchessa di Cornovaglia. Tra le motivazioni addotte per contrastare le accuse di infedeltà, Carlo ha parlato della sua amicizia con Andrew Parker Bowles, all'epoca marito di Camilla. Secondo gli esperti, il principe di Galles ha al tempo stesso provato a non essere infedele, ma in quell'intervista ha mentito grazie a tattiche spesso usate dai politici di tutto il mondo.