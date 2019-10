Carlo Verdone avvistato in farmacia. "Io medico per passione"

Tutti conoscono le doti di Carlo Verdone. Attore, regista, comico e grande intrattenitore. Nessuno però conosce il suo amore, quasi del tutto spassionato, per la medicina. Lo dimostra l’ultimo post che l’attore ha condiviso sul suo profilo Facebook. Non è una scena di un film, Carlo Verdone indossando un camice bianco, ha aiuto una signora a risolvere i suoi problemi di tosse grassa.

Una vicenda che ha dell’incredibile ma che sottolinea la grande umanità di uno fra gli attori più apprezzati del cinema di ieri e oggi. "È una follia ma io mi esalto a dare una mano o una parere alla gente – si legge dal post sui social -. E oggi ho risolto un problema con la stessa benevolenza e pazienza di un farmacista. Una signora da un mese aveva la tosse secca e io ho elargito diversi consigli". L’attore tende a specificare che non ha nessuna qualifica come medico, ma afferma che la medicina è una passione innata. Infatti proprio alla fine del post su Facebook sottolinea che anche lui può sbagliare e che il suo parare deve essere confrontato con quello di un medico vero. Si cimenta in questa professione solo per il gusto di farlo e perché aiutare la gente è per lui un deterrente.

Tutto è avvenuto dopo i lavori di post produzione di "Si vive una volta" in cui Carlo Verdone, neanche a dirlo, interpreta un chirurgo, e dopo una giornata di lavoro, ha ben pensato di rilassarsi improvvisandosi un medico capace e disponibile. "Ho amici e parenti che mi chiamano e mi sottopongono i loro problemi di salute – continua -. Io espongo il mio punto di vista ma il parare deve comunque essere convalidato da un medico. Faccio tutto questo solo per passione".