Carmen Di Pietro furiosa per sciopero ​taxi: "Questo Paese è una disgrazia"

Lo sciopero dei taxi e sit-in di protesta davanti alla stazione Termini hanno dato il buongiorno ai cittadini di Roma. Spostarsi nella capitale è stato molto difficile sin dalle prime luci dell'alba. Lo ha provato sulla sua pelle Carmen Di Pietro che, nelle scorse ore, ha pubblicato sui social network alcuni video che documentano la sua odissea da "pendolare" per recarsi a lavoro. La showgirl era in viaggio in treno e poco dopo essere arrivata a Roma Termini si è trovata di fronte alle prime difficoltà.

" Allora sono arrivata a Roma Termini, non ci sono taxi perché c'è lo sciopero come vedete e quindi devo andare a prendere il pullman. Ci sarà il pullman? Riuscirò a venire in radio? ", ha scherzato la Di Pietro, pubblicando i video nelle storie del suo account Instagram. La showgirl era alla ricerca di un mezzo alternativo che la portasse a Radio Globo, dove conduce una trasmissione radiofonica. Con l'hashtag "Le avventure di Carmen", la 54enne potentina ha iniziato a raccontare le sue peripezie con ironia e simpatia, ma ben presto le sue avventure si sono trasformate in un incubo: " Sto aspettando il bus, arriverà...perché non vedo pullman qua, che pa*** però! ".