Carmen Di Pietro sconvolta dallo scherzo de Le iene

Toccate tutto a Carmen Di Pietro ma non toccategli il figlio. O meglio, come ogni “bello di mamma” quando si tocca la parte intima del "maschio", non si ragiona più. E proprio da qui parte il terribile scherzo che le "Iene" hanno fatto alla showgirl che ha rischiato davvero grosso.

Suo figlio appena diciottenne, si rivolge a mamma Carmen dicendo che ha un grosso problema. Lei cerca di capire, ma lui è imbarazzato, balbetta e non si spiega, fino a che le dice a mezze parole che è fidanzato ma che non riesce a soddisfare la sua ragazza. “ Cambiala - gli dice subito Carmen - il problema è lei non sei tu ”.

Ma la cosa va avanti: “ Mamma, Ginevra mi ha detto che esiste un’operazione… ”. “ Ma per far cosa? Di che parli? ”, gli chiede Carmen prima di capire a cosa si riferisce. “ Ma non è possibile figlio mio, io me lo ricordo da piccolo ce lo avevi ‘cicciotto’, era ‘grosso ’”. “ Mamma esiste un’operazione, me lo ha detto Ginevra, si chiama allungamento del pene ”, ribatte. Carmen tra il terrorizzato e lo stupito riesce solo a dire: “ I soldini non ci stanno. E per evitare che il figlio si faccia operare, taglia davanti a lui tutte le carte di credito.

Proprio in quel momento chiama la fidanzata Ginevra, ma al telefono risponde proprio Carmen che la insulta dicendole di stare lontano da suo figlio, e lo stesso dice proprio al figlio che ormai sembra deciso a soddisfare il desiderio della fidanzata. “ Questa è una malata di mente - cerca di far capire al figlio - deve stare in manicomio ”. Il figlio sembra convincersi e lei più tranquilla va a dormire. La mattina dopo però viene chiamata dal nipote Denny che la fa uscire urgentemente da casa per portarla in un posto. Carmen non capisce e cerca di vedere dall’indirizzo, cosa si troverà ad affrontare.

Il nipote la lascia davanti ad una clinica privata e un dottore l’accoglie subito e la invita nel suo ufficio dove le spiega di aver fatto un intervento di allungamento del pene al ragazzo e le presenta anche la parcella. Carmen va su tutte le furie e comincia a strappare tutte le carte chiedendo a gran voce di vedere il figlio. Ma la sorpresa è ancora peggiore perché il ragazzo è disteso sul lettino e quando il dottore sposta la coperta, “un’enorme” fasciatura proprio nella zona intima le fa capire che l’intervento è stato eseguito. Disperata non sa cosa fare se non mettersi a pregare.

Proprio in quel momento arriva la fidanzata artefice della decisione e Carmen cerca di buttarla fuori arrivando quasi alle mani con lei. Vedendo che la situazione sta degenerando, Alessandro Di Sarno, artefice dello scherzo, si veste da "Iena" per farle capire che tutto quello che è successo non è vero.

Ma neanche in questo caso Carmen capisce e continua a inveire con quello che pensa essere un dottore, quando in realtà è una Iena. Solo dicendolo più volte, finalmente Carmen capisce, ma nonostante questo la paura è talmente tanta che cerca di togliere al figlio la fasciatura per sincerarsi che in “quella zona” è, per fortuna, tutto a posto.