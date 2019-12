Carmen Di Pietro dopo la gaffe alla radio: "Chiedo scusa a chi soffre di endometriosi"

Carmen Di Pietro è tornata sui suoi passi, scusandosi pubblicamente dopo la gaffe commessa a Radio Globo. Pochi giorni fa, la showgirl potentina aveva insultato un'ascoltatrice dell'emittente radiofonica dove lavora, che aveva confessato di non andare a lavorare quando ha in ciclo mestruale. La Di Pietro aveva innescato una accesa discussione con la donna, affetta da endometriosi, invitando addirittura il pubblico da casa a fare una colletta per comprare le "pillole contro il dolore". Pochi minuti fa, però, sono arrivate le scuse di Carmen Di Pietro, che si è accorta di esserci andata giù troppo pesante.

Intervistata da Adnkronos, Carmen Di Pietro ha fatto mea culpa: " Chiedo umilmente scusa se involontariamente ho offeso una donna affetta da una patologia invalidante e cronica. Non potrei mai offendere una donna, non conoscevo nessuno che avesse questa malattia e quando ho sentito quella signora che diceva che non andava a lavorare quando aveva il ciclo mestruale, ho pensato che fosse esagerata e mi sono arrabbiata. Ma non l'avrei mai attaccata se avessi saputo che aveva l'endometriosi ".