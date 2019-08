ll nuovo fidanzato di Carmen Di Pietro ha 29 anni in meno di lei

Carmen Di Pietro ha un nuovo amore. L’aitante ragazzotto che le ha rubato il cuore si chiama Matteo Alessandroni, ha 25 anni e, di mestiere, fa il personal trainer, come dimostra il fisico scolpito dalla palestra. Le presentazioni ufficiali sono avvenute sulle pagine di Grand Hotel, attraverso cui l’ex gieffina ha fatto sapere quanto sia innamorata del suo aitante fidanzato.

“Se soltanto due mesi fa mi avessero detto che mi sarei innamorata di un ragazzo più giovane di 29 anni mi sarei fatta una risata – ha raccontato al settimanale –. Va bene che dei miei 54 anni appena compiuti me ne sento al massimo 25, ma sono pur sempre una donna adulta e madre di due figli. Invece, poi, sulla mia strada ho incrociato un personal trainer con un fisico da urlo e maniere da principe che mi ha rapito corpo, anima, cuore e cervello”. Sembra dunque che la differenza d’età non abbia alcun peso per la Di Pietro; lui le ha fatto una corte serrata sin dal loro primo incontro e lei, nonostante all’inizio nutrisse qualche dubbio, alla fine non ha potuto fare altro che capitolare di fronte a tanta avvenenza e caparbietà.

“Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà - ha poi aggiunto nell'intervista –. Male che vada ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”. Immediata la risposta dei follower, che sul suo profillo Instagram ufficiale hanno commentato con entusiasmo la notizia di questo nuovo amore appena sbocciato.