Carmen Di Pietro si scusa: "Non ne sapevo nulla"

Stando a quanto emerso a Pomeriggio 5, il talk-show di Canale 5 e condotto da Barbara d'Urso, è esplosa una polemica mediatica per via di alcune recenti dichiarazioni rilasciate da Carmen Di Pietro circa una patologia che colpisce le donne, l'endometriosi. Una malattia cronica quest'ultima, che si manifesta con l'espansione nella zona pelvica dell'endometrio (la mucosa che, normalmente, è contenuta nella cavità uterina) e per via della quale si accusano diversi sintomi, tra cui forti dolori pelvici. Dalla regia di Pomeriggio 5 è stato mandato in onda un rvm contenente delle esclusive immagini, che mostrano cosa era accaduto nella diretta radiofonica "incriminata", registratasi lo scorso 27 novembre sulle frequenze di Radio Globo. L'ex gieffina Di Pietro, nel corso della trasmissione The Morning Show, aveva contestato che una radioascoltatrice lamentasse di sentirsi costretta a non lavorare, per via dei sintomi sofferti a causa dell'endometriosi.

E a margine del messaggio giunto dalla trentenne sintonizzatasi in radio, la Di Pietro aveva, poi, voluto dire la sua riservando alla donna delle parole durissime, che negli ultimi giorni hanno dato vita a non poche polemiche. "Se col ciclo non lavori, non sei degna di essere una donna!", aveva sentenziato l'ex gieffina, Carmen, rivolgendosi in un collegamento-radio alla sua giovane interlocutrice. A Pomeriggio 5, le recenti parole pronunciate dalla Di Pietro sull'endometriosi sono state contestate fortemente, in particolare da parte dell'opinionista Karina Cascella, ormai ex volto di Uomini e donne. E oggi arrivano le scuse della Di Pietro.

"Chiedo scusa a tutte coloro che possono essersi sentite offese dalle mie parole -ha dichiarato a Pomeriggio 5 la Di Pietro, prima che la parola passasse alla Cascella-, ma io fino a quel giorno non avevo mai sentito parlare di endometriosi”. La stessa Carmen, poi, non ha nascosto che -ancor prima dell'accaduto- lei non fosse a conoscenza dell'esistenza dell'endometriosi: “Non sapevo nulla, non è colpa mia“. Alle dichiarazioni riportate in puntata dalla Di Pietro, Karina ha ribattutto furiosa: “Come fai a dire certe cose? Se non è colpa tua, è colpa della tua ignoranza“. “Io parlavo del semplice ciclo. Io non voglio fare male alle donne -chiarisce dal suo canto la Di Pietro-. Con una semplice mestruazione si può andare a lavorare, questo volevo dire”. Ma Karina è un fiume in piena, mentre si scaglia contro l'ex gieffina: “Ma chi sei tu per decidere una cosa del genere?! Io non mi permetto di dire una cosa così. Sei una capra!”.

Barbara d'Urso reagisce alle parole di Carmen Di Pietro sull'endometriosi

Circa le discutibili parole pronunciate in diretta a Radio Globo da Carmen Di Pietro, oltre a Karina Cacella ha voluto dire la sua anche Barbara d'Urso. "Un consiglio da amica, cambia ginecologo!- è il consiglio spassionato che la conduttrice ha lanciato alla Di Pietro nel suo talk-show pomeridiano- È impossibile che una donna non conosca l'endometriosi!".

Segui già la pagina di gossip de Il giornale, su Facebook?