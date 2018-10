Carol Alt si racconta: "Oggi posso rifiutare certi contratti"

Carol Alt: 57 anni e una bellezza ancora inossidabile. La Alt, icona degli anni Ottanta e fra le modelle più note nel mondo, continua a essere molto richiesta. E lo dimostrano anche i 117mila follower su Instagram.

Ma adesso, spiega la top model, può anche prendersi il lusso di rifiutare proposte milionarie. Come scrive Il Corriere della Sera , la super modella ha iniziato la sua carriera a 18 anni, scoperta dal fotografo Bert Rockfiled mentre lavorava come cameriera a East Williston. Poi ha conosciuto un altro fotografo, l'italiano Giovanni Lunardi, ed è lui a lanciarla nell'Olimpo della moda.

" Nel corso della mia carriera sono apparsa su oltre 700 copertine . All'inizio ho accettato anche magri compensi e tanti lavori pur di guadagnare ", ha ricordato la Alt. Mentre oggi, con un patrimonio personale stimato in circa 25 milioni di dollari, Carol ha cambiato politica, scegliendo lei a cosa dire di sì e cosa "no". " Ho detto no a diversi contratti a sette cifre - dice la supermodella -. Ormai voglio promuovere solo prodotti in cui credo e che uso costantemente ".