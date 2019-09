Carolina Marcialis mette in mostra il fisico: lady Cassano da urlo

Antonio Cassano per ora è il vero mattatore della nuova stagione del programma condotto da Pierluigi Pardo Tiki Taka. L'ex talento di Bari Vecchia si sta distinguendo, come sempre, per essere un personaggio fuori dagli schemi, senza peli sulla lingua, schietto, sincero e a tratti provocatorio. In questi mesi FantAntonio ha intrapreso una "battaglia" con Wanda Nara, moglie-agente di Mauro Icardi che l'ex Roma, Real Madrid e Milan ha sempre attaccato e criticato, ritenendola in parte colpevole, per via della qurelle che ha coinvolto l'ex capitano dell'Inter che proprio nella serata di ieri ha firmato per il Psg.

I due si sono sempre punzecchiati in questi mesi e anche in queste due prime giornate di campionato, Cassano ha sempre girato il dito nella piaga nei confronti di Wanda Nara e Icardi, "aiutato" dall'amico e compagno di mille battaglie Chrstian Vieri. Ora che Maurito non è più in Italia bisognerà capire se anche la moglie terrà fede all'accordo sottoscritto con Tiki Taka o se deciderà di abbandonarlo per stare vicino al marito a Parigi. L'ex attaccante di Sampdoria, Parma e Inter ora dovrà trovarsi un nuovo sparring-partner con cui "allenarsi" dialetticamente perché il passaggio del bomber argentino alla corte di Tuchel a Parigi ha fatto sgonfiare definitivamente il caso Icardi.

Cassano nella sua carriera da calciatore ha spesso avuto colpi di testa e anche nella vita privata, almeno fino al 2008, ha ammesso di aver avuto tantissime donne. In quel fatidico 2008 però ha conosciuto la sua attuale moglie, la giocatrice di pallanuoto del Setterosa azzurro e del Rapallo Carolina Marcialis che ha fatto innamorare il fuoriclasse di Bari Vecchia. Dal loro matrimonio nel 2010 sono nati due figli maschi, Cristopher e Lionel. Cassano, simpaticamente, ha affermato come sia sua moglie a "comandare" in casa e l'ha fatto a più riprese in interviste tv o ai giornali: "Carolina? Donna e mamma speciale. Mi ha cambiato come uomo. Di meglio non c’è. Chi comanda in casa? Lei. Sono riuscito a sventare una vacanza in camper in Grecia ma comanda lei, non c’è dubbio”. Carolina è un personaggio discreto ma sta avendo successo sui social dove vanta oltre 60.000 follower su Instagram. I suoi scatti sexy ma mai volgari stanno scatenando i suoi seguaci in commenti di svariato genere. L'ultima istantanea che la ritrae sdraiata a bordo piscina, che ne mette in risalto il piano B, ha ottenuto oltre 3.000 mi piace: chissà cosa ne penserà di tutto ciò Cassano...



