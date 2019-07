Carolyn Smith: "Il cancro è stabile ma il seno destro è pulito"

Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro a colpi di post. Molto amata e seguita non solo in televisione ma anche sui social, la popolare coreografa e ballerina britannica condivide spesso con i suoi fan gli aggiornamenti sulla sua malattia. Nelle scorse ore la Smith ha così fatto sapere di aver ricevuto buone notizie dai medici sullo stato del suo cancro: " Ieri l’ecografia nessun novità. Uguale e stabile. Spero sempre di nuove parole. Ma una cosa bello che il seno destra è perfetto. Non è stato contaminata... è cancer free! Buono notizia vero!!! ".

Le pesanti cure e il dolore però non si placano e Carolyn Smith spiega la situazione: " In questi giorni con il caldo non è certo una passeggiata perché mi fa aumentare il dolore da per tutto in più non aiuta la trombosi! Ma io ho una soluzione per tutto... lo dico 2 cose #sticazzicombattere" . La coreografa sfodera tutta la sua tenacia e mostra il suo lato combattivo, quello che sino ad adesso l’ha portata a vincere le sue battaglie: " Semplice con tenace, disciplina e un bel sorriso e anche nei momenti buio, perche lo so che c’è luce e speranza dall’altra parte del tunnel. Chi mi conosce personalmente, sanno che io non mollo perche ho passato tante cose forse peggi di questo nella mia vita... e sono super addestrata e allenata. Io mi tengo attiva (quando è possibile) e mi riposo (quando è necessario). Mia mente e il corpo non deve mai a smettere di essere attiva. Sono costantemente creando nuovi progetti che coinvolgo tante persone per creare un opportunita per realizzare qualcosa positivo nella vita mia e anche gli altri. Non mi piace spreccare tempo, cosi durante il mio trattamento lavoro, poi dopo l’antistaminico sono obbligata a dormire un po... però sfrutto il momento che sono da sola" .