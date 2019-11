Carolyn Smith confessa: "Ho rimosso il tumore chirurgicamente, ma c'è ancora"

" Mi sono operata al seno un mese fa ma l'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive. Un pugno allo stomaco ". Con queste parole Carolyn Smith ha confessato ai suoi follower cosa ha vissuto nell'ultimo mese. Un'operazione chirurgica importante, la speranza di aver definitivamente sconfitto la malattia e poi la nuova, pesante, sentenza: tutto da rifare.

La popolare coreografa di "Ballando con le Stelle" ha pubblicato, nelle scorse ore, tre video su Instagram per aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute: " Non lo avevo ancora detto dell'operazione perché mi era stato consigliato di non parlare, giustamente per il mio bene, ma io dovevo parlare perché ho condiviso tutto questo percorso oncologico con voi e voglio continuare a farlo ". Dopo quattro anni di dura battaglia alla malattia, Carolyn Smith si trova, oggi, a dover ricominciare da capo la sua lotta quando invece sperava, dopo un'operazione tenuta segreta, di aver vinto. Dopo l'ultima Pet, la coreografa scozzese non ha ottenuto i risultati sperati. La malattia c'era ancora e la necessità di continuare le cure anche. Un intervento per rimuovere il cancro non era inoltre auspicabile, perché era in una zona delicata, che avrebbe potuto causare ulteriori problemi.



" Invece mi sono fidata di uno specialista - ha raccontato sui social la Smith in un video di alcune settimane fa da Miami - che mi ha garantito il successo dell'operazione (quanto meno l'asportazione del tumore senza pesanti conseguenze) e anche con l'appoggio del team oncologico dell'ospedale Sant'Andrea che mi segue, il 7 ottobre scorso ho subito un intervento molto delicato per rimuovere il tumore al seno. Ho avuto molta paura: di svegliarmi durante l'intervento, di come mi sarei svegliata dopo l'operazione, però è andato tutto bene ".



Oggi, a tre settimane dal video di Miami, Carolyn Smith ha aggiornato i fan con ulteriori video dove ha svelato l'amaro risvolto dell'operazione a cui si è sottoposta oltre un mese fa: " L'esame istologico ha rilevato che ci sono ancora cellule tumorali attive dopo l'operazione. Non mi aspettavo questa risposta. Questo mi ha dato un pugno nello stomaco. Sono andata in uno stato di zombie per un po'. È stato pesante e negativo sentire parlare di nuovo di radioterapia, farmaci e chemioterapia, quest'ultima proprio no. Invece devo ricominciare un nuovo percorso per combattere e da fine novembre assumerò un farmaco nuovo. Continuo a combattere, dopo 4 anni e 3 mesi è dura, ma voglio sentirmi dire 'È finita' ". Le cure mediche a cui si dovrà sottoporre la Smith comporteranno anche uno stop forzato dagli impegni di lavoro, conclude la coreografa: " Devo prendermi una pausa e stare di più a casa. Riposo, buona alimentazione e pochi impegni. Sono addolorata, lavoro da una vita e per me è vita, mi piace. Per i prossimi sei mesi non viaggerò all'estero e ho disdetto diversi impegni ".