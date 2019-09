Carolyn Smith dopo la PET: "Il tumore si è risvegliato"

Carolyn Smith è tornata a parlare della sua salute attraverso i social network. Dopo i rumors sul peggioramente della malattia, il popolare giudice di "Ballando con le Stelle" ha voluto dare di persona notizie ufficiali sul suo tumore, scegliendo Instagram per farlo: " Ecco le notizie ufficiali (che do io) riguardo la mia salute. Risultato del PET: the show must go on... Good news positive: non ho cellule in giro per il corpo. Era emozionata! Good news meno positive: il tumore non è andato via e si è risvegliato un pò. Speravo di sentire le parole magiche: "È finita la lotta". Sarà per un’altra volta. Io continuerò a combattere in modo positivo e con un sorriso (da domani) ".

Carolyn Smith, che lotta da ormai quattro anni contro un tumore al seno, ha pubblicato un video di spiegazioni per evitare nuove notizie false sul suo stato di salute. Qualche settimana fa, infatti, erano circolate notizie false sul peggioramento della malattia e, addirittura, su un imminente decesso. Niente di più falso, smentì sui social la coreografa con un comunicato stampa. Per questo, oggi, ha scelto nuovamente i social network per ribadire che la sua lotta continua, nonostante la delusione per le notizie non ottime: " The show must go on, lo accetto anche se è molto difficile da mandare giù. Però sono fiduciosa nei medici e nelle medicine che devo prendere e aspetto i prossimi giorni per sapere qual è il percorso da intraprendere ora. Mi dispiace di non essere sorridente stasera, però devo ancora "digerire" tutte le informazioni, ma sarò sempre positiva e combatterò ".