Carolyn Smith continua a lottare contro il cancro: "Manderò via l'intruso"

Un giudice storico di Ballando con le stelle, il dance show condotto da Milly Carlucci e trasmesso su Rai 1, nelle ultime ore ha emozionato il popolo della rete. Parliamo di Carolyn Smith, la quale è tornata a parlare del tumore contro cui combatte da tempo e che, tuttavia, non riesce a portarle via la voglia di sorridere alle difficoltà ad oggi riscontrate nel suo percorso di cure. Dai risultati degli ultimi accertamenti, a cui si è sottoposta l'esperta di ballo, si evince che il tumore della Smith si è "risvegliato", ma da parte di Carolyn c'è ancora tanta voglia di continuare a combattere contro il male che l'ha colpita.

"Tutti gli impegni presi in precedenza cancellati - queste sono le parole che ha riportato la Smith, a corredo di un nuovo video condiviso su Instagram-. Mi dispiace tantissimo, ma questo era l’unico momento in cui potevo farmi visitare dal mio oncologo Prof. Paolo Marchetti... Sono in attesa per il verdetto il programma delle mie cure. Io sono una guerriera e ho sempre fatto tutto per mandarlo via… adesso devo essere ancora più forte e non sgarrare nulla. Le cure le ho fatte in modo impeccabile ma devo imparare a dormire, riposare e mangiare veramente correttamente. Oggi ho già affrontato la situazione alimentare con Dr.ssa Sara Farnetti e fatto una full immersion. 4 anni sono tanti per combattere il tumore… Ma io vincerò!".

Nel suo videofilmato condiviso con i follower, Carolyn Smith ha poi aggiunto: "A tutti costi devo mandare via quell’intruso il più velocemente possibile". Il video postato dalla giudice del dance show del sabato sera di Rai 1 ha emozionato il web, facendo in pochi minuti incetta di like e visualizzazioni.