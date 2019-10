Carolyn Smith furiosa con un tassista: "La presa per c... mi dà fastidio!”

“ Non sono tirchia, ma se mi sento presa per il c... lo divento ”: Carolyn Smith è una furia e inizia così il racconto su Instagram della sua spiacevole disavventura nella Capitale.

La giudice di Ballando con le stelle, solita condividere con i follower momenti di vita quotidiana non strettamente legati solo alla malattia, ha voluto raccontare quanto accadutole nella giornata di ieri a Roma. La Smith, che si è vista costretta a chiamare un taxi per raggiungere l’ospedale Sant’Andrea dall'Aeroporto di Fiumicino, ha dovuto fare i conti con il conto troppo salato che le è stato chiesto per quella corsa in auto. Lei, solita pagare un prezzo nettamente inferiore, si è sentita presa in giro dal tassista e ha interpellato i fan per capire se quel prezzo fosse o meno onesto.