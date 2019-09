"Carolyn Smith sta bene e lavora"

La fake news si diffondono con una velocità sempre maggiore a causa dei social network, che in questi casi funzionano come potente cassa di risonanza. L'ultima “vittima” di questo assurdo meccanismo è Carolyn Smith, uno dei pilastri portanti di Ballando con le stelle, nonché insegnante di caratura internazionale, già al centro di notizie non veritiere.

Nelle ultime ore è stata diffusa la fake news che Carolyn Smith fosse morta, sconfitta dal tumore che da anni la donna cura e la cui battaglia è diventata in parte social. A quanto pare non c'è nulla di più falso in questa news, tanto che lo staff della coreografa si è sentito in dovere di intervenire per smentire categoricamente. La donna in questo periodo è impegnata nelle cure ma contemporaneamente continua a seguire il suo lavoro come ha sempre fatto. Lei stessa non ha mai fatto mistero della sua malattia ma, anzi, ha spesso aggiornato i suoi seguaci sui progressi. Dei tre tumori, come lei stessa ha dichiarato, uno è completamente sparito mentre gli altri due sono in regressione. Le troppe falsità circolate nelle ultime ore hanno spinto il team di Carolyn Smith a smentire via social la notizia della morte sia per mettere a tacere le fake news sia per tranquillizzare tutti coloro i quali in queste ore hanno inviato messaggi di cordoglio e preoccupazione. “ Viste le ripetute pubblicazioni poco rispettose nei confronti di Carolyn Smith sulle sue condizioni di salute, si richiede rispetto per la persona. L’artista com’è già noto, è sotto cure, non è completamente guarita, ma sta bene e lavora. Non è più tollerabile leggere titoli inventati che portano la ‘morte’ dell’artista solo per attirare l’attenzione dei lettori. Le comunicazioni ufficiali vengono diffuse solo e soltanto dall’artista tramite i social network o dal suo ufficio stampa Dario Sardonè. È doveroso precisare che per fortuna la maggior parte delle testate sono formate da persone sensibili e professionisti straordinari ” si legge nel lungo post su Instagram.