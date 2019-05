Carolyn Smith sbotta sui social: "Non sono in ospedale. Sarò a Ballando"

Carolyn Smith è uno dei giudici più amati di Ballando con le Stelle. Nonostante la sua severità, in trasmissione ha saputo mostrare il suo lato più intimo agli telespettatori, soprattutto dopo la malattia che l’ha colpita, il tumore al seno. Tornata a sedersi sulla sedia di presidente di giuria del programma di Milly Carlucci, Carolyn Smith ha avuto, però, un altro problema di salute. Negli scorsi giorni la ballerina e coreografa inglese è stata, infatti, colpita da una trombosi al braccio destro, che l’ha costretta a recarsi all’ospedale d’urgenza. Il gonfiore e il dolore all’arto destro hanno evidenziato, dopo le analisi del caso svolte dai medici della Clinica Pio XI di Roma, una trombosi in corso.

Sui giornali, però, sono uscite moltissime notizie in merito alla vicenda: per alcuni la Smith si sarebbe sentita male in trasmissione, per altri la coreografa sarebbe stata ricoverata in ospedale per giorni. Ma la verità sulla vicenda l’ha voluta dire proprio Carolyn Smith sul suo profilo Instagram dove, nel chiarire la vicenda, è apparsa visibilmente alterata: "Voglio precisare che io non sono in ospedale! Sono a casa mia che devo solo riposare. Si ho la trombosi al braccio destro e sto facendo le cure. Non sono stata male dopo Ballando con le Stelle,perché non eravamo in onda sabato sera ma ero presente al mio evento I AM A WOMAN LIVE a Roma, che è stato un successo enorme". Nel video la giurata spiega che sta svolgendo tutte le cure del caso e che si sta concedendo il giusto riposo per tornare in forma e riprendersi nel più breve tempo possibile. E’ dunque probabile che venerdì sera sia in trasmissione, nel suo consueto ruolo, per la prima delle due semifinali della trasmissione.

