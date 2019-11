Carolyn Smith si sfoga: "Sono più viva che mai"

Il pubblico ha imparato ad amarla per il ruolo di giudice che copre da tempo a Ballando con le stelle, format condotto da Milly Carlucci. E i suoi fedeli sostenitori non perdono gli aggiornamenti sul suo stato di salute, che pubblica sui social network sin dalla data in cui lei stessa ha rivelato pubblicamente di essere malata di cancro. Carolyn Smith ora è al centro dell'attenzione mediatica e non solo per la voce che la vede riconfermata nel cast del dance-show del sabato sera di Rai 1. In un post pubblicato diverse ore fa sul suo profilo Instagram, l'influencer britannica ha voluto condividere con i follower un suo momento difficile, provocato in particolare da una fake news divulgata nel web.

Ballerina, insegnante di ballo, coreografa e volto televisivo, Carolyn Smith continua la sua battaglia contro il cancro, la malattia che lei stessa rivelava di avere nel novembre 2015.

"Sono viva più che mai! - si è sfogata -. Oggi si riparte. Nuovo trattamento per uccidere le cellule rimanenti. Ho grande fiducia. Sto piano piano riorganizzando il mio regime di vita per combattere al massimo questa situazione. Ma voglio dirvi una cosa!". L'ultimo intervento social di Carolyn è volto ad evidenziare che non tutto quello che circola sul suo conto in rete corrisponde alla verità. "Grazie di cuore ai veri giornalisti professionisti che raccontano la verità su di me - prosegue nel suo messaggio -. Per fortuna la maggior parte scrivono i fatti e non ca**ate. Invece faccio la guerra contro chi scrive fake news su di me! Mentre stavo giudicando a Blackpool al British Closed Championship con grande tranquillità, arriva un messaggio dal mio oncologo con un link di un articolo che diceva: ”Carolyn Smith, ex giudice di Ballando con le stelle: 'Sto morendo!'".

A conclusione della descrizione del suo post di sfogo e, alla luce di quanto emerso dalla fake news di cui si sente vittima, poi, la Smith silura una categoria di giornalisti, che -a detta sua- non diffonderebbe notizie veritiere: " Ho preso un colpo e mi ha fatto inca**are. Mi ha sconvolto. Questi non sono giornalisti veri, anzi non sono degni di far parte della categoria giornalisti. Abbiate rispetto. Cosa ci voleva a cliccare sulla mia pagina IG e FB (la Smith allude ai suoi profili Instagram e Facebook, ndr) per leggere la verità? Non hanno neanche faticato nel fare una ricerca. Poi per che cosa? Audience? Più visibilità? Non ho ancora capito! Ma non ci pensano alle conseguenze e ai danni che provocano? Non pensano a come posso sentirmi io? I miei famigliari? I miei amici? I miei collaboratori? Sono arrivati talmente tanti messaggi chiedendomi che cosa stesse succedendo!? Questa gente mi ha creato un caos, un disagio immenso e sinceramente non ne avevo bisogno! Sapendo che devo riprendere i nuovi trattamenti per me è già abbastanza pesante questo da digerire. Ma questa volta non la faccio passare. Non è giusto che giochino sulla salute e la mia morte. Sono più viva che mai! Buona giornata tutti. #smile #woman #wonderwoman #SorridoENonMolloMai".

Carolyn Smith e la battaglia contro il cancro

Giudice al programma Ballando con le stelle, sin dal 2007, Carolyn Smith (classe 1960) è nuovamente in convalescenza e sui social si è palesata sgomenta per quanto appreso sul suo conto dalla notizia fake appena scoperta, che -a suo dire- le darebbe della malata terminale. Nel novembre 2015, la vip britannica rivelava al pubblico di avere un cancro maligno al seno. A partire dal triste annuncio in questione, Carolyn non ha mai smesso di combattere il suo male. La Smith, infatti, è divenuta testimonial dell'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul cancro) e nel 2017 ha pubblicato un libro sul cancro, dal titolo Ho ballato con uno sconosciuto .

