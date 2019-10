Carolyn Smith vuole Giulia Salemi a Ballando: ​"Sarebbe perfetta, ma Milly non vuole"

Giulia Salemi a Ballando con le Stelle? Un sogno per Carolyn Smith, la coreografa britannica da anni a capo della giuria del talent di danza di Rai Uno. In una recente intervista alla rivita Vero, la Smith ha confessato di apprezzare molto l'ex Miss di origini italopersiane e di trovarla perfetta come concorrente di Ballando. " Ci sono alcune persone come Giulia Salemi che mi piacerebbe vedere ballare - ha spiegato la coreografa al settimanale - ma che non potranno partecipare perché sono già stati concorrenti di un reality show ".

La padrona di casa, Milly Carlucci, ha infatti una regola fissa e ferrea sin dall'esordio della trasmissione. Non riproporre nel suo programma volti e personaggi che già sono stati protagonisti di altri reality show. " Cerchiamo di non proporre sempre le stesse facce, siamo un programma di ballo ma il pubblico vuole anche conoscere le persone. Se hai già svelato in altri programmi che gusto c’è? ", confessò Milly Carlucci qualche settimana fa a Libero Quotidiano.