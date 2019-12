La cartolina di Natale del Principe Carlo che spazza via il rumor del divorzio da Camilla

Dalle ultime indiscrezioni che sono trapelate in rete, il Principe Carlo avrebbe battuto sul tempo i figli William ed Harry per le pubblicazioni delle attesissime cartoline di Natale. Come si apprende dalla foto pubblicata sul profilo Twitter del Principe del Galles, Carlo e Camilla sono entrati ufficialmente nel “mood” del santo natale, augurando a tutti i sudditi di trascorrere in armonia le feste imminenti. Una cartolina di Natale che, in realtà, arriva un po’ a sorpresa e che spiazza tutti gli esperti di Corte.

L’immagine scelta dal Principe Carlo, innanzitutto, è molto originale ed è diversa dal solito se messa a paragone con quella dello scorso anno. L’eterno Principe che quest’anno ha compiuto ben 71 anni e la sua amata Camilla, attempata 72enne, hanno scelto uno scatto dal loro recente viaggio a Cuba per augurare buone feste a tutti. In sella a una MG TD nera del 1953, Carlo guida con sicurezza l’auto d’epoca mentre la sua consorte saluta felicemente guardando l’obbiettivo. Una foto bellissima e molto spensierata che, di fatto, immortala un momento molto sereno per la coppia. Quel viaggio infatti è arrivato molto prima dello scandalo del Principe Andrea, ma a ridosso con la denuncia di Harry alla stampa inglese che, inevitabilmente, ha sommerso la Corona di critiche e aspre diatribe.

Quello che lascia ancora più di stucco è che la foto del Principe Carlo, pare cancellare i rumor di una possibile crisi con Camilla. Fonti ben infornate, appena qualche giorno fa, avevano affermato che c’erano diversi problemi nella vita matrimoniale della coppia reale e che il divorzio, il secondo per Carlo, era alle porte. Invece tutto è un lontano ricordo, da quel che sembra, e la cartolina di auguri cancella per ora ogni tipo di rumor. Ancora più originale è il fatto che, in barba alle regole di corte e alla privacy, il principe Carlo condivide la foto ancora prima dei suoi due figli.

Infatti sia Kate che Meghan ancora non hanno divulgato gli auguri di Natale al popolo inglese. Qui però ci sarebbero delle ragioni molto complesse. La duchessa di Cambridge sarebbe in rotta di collisione con il marito e i gossip parlano molto chiaro, mentre la duchessa di Sussex per paura di incorrere a critiche, avrebbe pensato di tardare la pubblicazione, parlando di sicurezza e di privacy per il piccolo Archie. Le storie della famiglia reale sono proprio bizzarre. Per ora il Principe Carlo ha vinto persino sui rampolli di casa Windsor.