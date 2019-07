La Casa di Carta in Piazza Affari a Milano

Ora accanto a L.O.V.E., il celeberrimo "dito medio" di Maurizio Cattelan al centro di Piazza Affari, ha fatto capolino l'enorme maschera de La Casa di Carta.

Dalle prime ore del mattino di mercoledì 17 luglio, di fronte a palazzo Mezzanotte, sede della Borsa meneghina, è comparsa l'installazione, in vista del lancio della terza stagione della fortunata serie Netflix.

Ma c'è dell’altro. Proprio in Piazza Affari, infatti, giovedì 18 luglio, e fino ad esaurimento posti (quindi, accorrete!) ci terrà la proiezioni in anteprima delle prime due puntate del terzo capitolo del telefilm.