La casa di Tony Stark è sul mercato

La casa di Tony Stark è in commercio. Come riporta la testata Pink Villa, la casa sul lago scelta da Tony Stark, l'Iron Man di Robert Downey Jr., è ufficialmente sul mercato.

In Avengers: Endgame il milionario e filantropo aveva scelto di intraprendere una vita diversa da quella che aveva condotto fino a quel momento. Un'esistenza lontana dalle battaglie per la difesa dell'umanità e da quello che restava dei vendicatori dopo la fine di Infinity War.

Nell'ultimo film di questa prima fase del Marvel Cinematic Universe da cui prenderà avvio la seconda, Tony Stark si spostava con Pepper Potts (Gwyneth Paltrow) lontano dalla città, in un rifugio costruito sul limitare di un lago, immerso nella natura. Un edificio assolutamente da togliere il fiato, che sembra uscito più da una favola che da un film sui supereroi.

Ora, però, sembra che chiunque sia interessato a viverci dentro possa farlo: la casa infatti può essere presa in affitto, con una tariffa a notte che si aggira sui ventitré mila dollari, come verrebbe riportato sul sito Airbnb, nota realtà web per l'affitto di case e stanze.

La casa si trova in Georgia, nel bel mezzo di Couckaert Farm e conta tre stanze da letto e tre bagni.

