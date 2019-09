La "casalinga disperata" Felicity Huffman finisce in carcere per 14 giorni

Da “casalinga disperata” a “mamma disperata” è un attimo. Felicity Huffman, l’attrice di “Desperate Housewives”, è stata condannata a 14 giorni di reclusione, a pagare una multa di 30mila dollari, a un anno di libertà vigilata e a 250 ore di servizi sociali. Tutto questo, anche se poi non è molto, per permettere a sua figlia Sophie di frequentare uno dei college migliori in America, Stanford.

Lo scorso marzo l’attrice è stata arrestata perché coinvolta nello scandalo delle tangenti. Il faccendiere William Singer, attraverso la Key, una società di consulenza scolastica, ha messo in piedi un sofisticato sistema di corruzione. In pratica genitori ricchi di figli un po’ viziati e non molto capaci fornivano delle laute ricompense a chiunque fosse in grado di far entrare l’erede in un prestigioso istituto. In questa rete è finita anche Felicity Huffman che per il futuro della sua Sophie ha sborsato 15mila dollari, senza che suo marito, l’attore William H. Macy, sapesse niente. Almeno in apparenza, visto che non è mai comparso tra gli imputati.