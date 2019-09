Caso Epstein, spuntano le foto della domestica con il principe Andrea

Il principe Andrea finisce ancora sotto i riflettori per i suoi legami con il magnate arrestato per pedofilia Jeffrey Epstein. Nuove fotografie riportate da Forbes, rafforzerebbero l’accusa di una sua amicizia con il magnate morto suicida in carcere il 10 agosto. Si tratta di alcune foto risalenti al 2010 trovate sul profilo Facebook della ex domestica di Epstein. Negli scatti, la signora Jun-Lyn Fontanilla è ritratta con il principe e con la moglie Sarah Ferguson, oltre che con l’attrice Hilary Swank e l’ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton.

Il principe lo stesso anno è stato fotografato uscire dalla casa newyorkese di Epstein in compagnia di una giovane donna, ma ha sempre negato di essere a conoscenza del traffico di minori di cui è stato accusato il finanziere. “In nessun periodo, nel tempo limitato che ho trascorso con lui, ho notato o sono stato testimone di comportamenti inappropriati che hanno portato al suo arresto” , ha dichiarato Andrea, che in questi giorni erea stato invitato a non partecipare ad un torneo di golf, per non "rovinare il buon club del club".