Caso Epstein: la regina Elisabetta annulla la festa per i sessant'anni del principe Andrea

A una settimana esatta dall'intervista del principe Andrea alla BBC, prosegue la serie di conseguenze scatenate dalle pesanti dichiarazioni rilasciate all'emittente britannica dal duca di York. L'effetto domino non accenna ad arrestarsi e oggi coinvolge anche il sessantesimo compleanno del principe. Secondo quando riportato dal quotidiano britannico The Times, la regina Elisabetta II ha annullato la festa di compleanno in onore del suo secondogenito, prevista tra quattro mesi.

Il 19 febbraio prossimo il principe Andrea, infatti, compirà 60 anni e la sovrana aveva programmato una festa in grande stile per celebrare il figlio e i numerosi enti benefici dei quali, fino a pochi giorni fa, era a capo. Alla luce di quanto successo recentemente, però, sua Maestà ha fatto un passo indietro. Lo sfarzo e le celebrazioni in pompa magna devono, necessariamente, lasciare il passo a un basso profilo. Così la regina Elisabetta II ha cancellato la festa, ripiegando su una cena privata in famiglia che si terrà presumibilmente a Buckingham Palace.

La notizia arriva pochi giorni dopo che Sua Maestà ha "licenziato" il principe Andrea dai suoi impegni reali sulla scia della disastrosa intervista rilasciata dal reale sullo scandalo Jeffrey Epstein. Il duca di York è coinvolto nella vicenda non solo in quanto amico del magnate americano, ma anche in qualità di accusato di molestie sessuali da una delle vittime di Epstein, Virginia Giuffre. L'intervista rilasciata a Newsnight sulla BBC domenica scorsa, avrebbe dovuto ridare credibilità al principe Andrea, ma così non è stato. Davanti alla giornalista il duca ha negato qualsiasi accusa di trasgressione durante la sua amicizia con Epstein e di non aver abusato di Virginia Giuffre, ma né i tabloid inglesi né il suo popolo gli hanno creduto. Anzi, l'intervista rilasciata dal duca alla BBC ha messo in seria difficoltà la famiglia reale, contravvenendo addirittura alla volontà della sovrana, che a quanto pare era contraria all'intervista.

La popolarità del principe Andrea è inesorabilmente in caduta libera. Un sondaggio reso noto dal Daily Mail ha, infatti, rivelato che il 51% dei sudditi britannici non vuole che il duca presenzi a eventi reali nel prossimo futuro, di nessun tipo. L'essersi ritirato dalla scena pubblica e dai doveri istituzionali non ha saziato gli inglesi, che vogliono il principe al bando. Il principe Andres dovrebbe, sempre secondo il sondaggio, smettere di andare agli eventi pubblici a cui partecipa tutta la famiglia reale compresi il Trooping the Colour, il Remembrance Sunday e il compleanno della Regina.