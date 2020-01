Caso Harry e Meghan, parla la biografa: "La salute mentale del principe è molto fragile"

Il caso di Harry e Meghan è sulla bocca di tutti e di giorno in giorno emergono nuovi dettagli sul principe e su sua moglie. Mentre c'è ancora grande incertezza su quello che sarà il futuro dei duchi del Sussex, esperti e profondi conoscitori della monarchia inglese e dei suoi componenti non perdono occasione per raccontare qualcosa sul principe Harry e su sua moglie.

In ordine di tempo, l'ultima a parlare è stata Penny Junior, scrittrice britannica che pochi anni fa collaborò alla stesura della biografia del duca di Sussex. " Harry si sta comportando in modo inusuale. Credo che la sua salute mentale sia molto fragile ", ha dichiarato la donna in un'intervista, ricordando le parole che le avrebbe riferito il principe sei anni fa. " Lui stesso in passato ha parlato di instabilità psichica. Aveva difficoltà ad alzarsi dal letto la mattina ", ha proseguito Penny Junior, ipotizzando anche la mancata metabolizzazione della morte della madre tra le cause del malessere psicologico. Secondo la scrittrice, quello di Harry sarebbe un gesto impulsivo, figlio di quel malessere e della volontà di proteggere Meghan. Le prime avvisaglie pubbliche ci furono già nell'intervista rilasciata per il documentario sul viaggio in Sudafrica e quando il principe si scagliò di petto contro i media britannici.

La scrittrice è certa che il principe Harry abbia agito di testa sua, senza consultarsi prima con altri membri della Casa Reale o con gli esperti di corte: " Harry si è completamente isolato e non accetta consigli da nessuno. Ha chiuso con la maggior parte dei suoi amici. Non parla con il fratello né con la famiglia. E ora vuole fuggire. È troppo isolato. Non è in sé. " Secondo Penny Junior, il Canada non renderà felici i duchi del Sussex. L'Oceano Atlantico non fermerà i media britannici, che li seguiranno anche lì, senza sosta e con ancora più attenzione, in attesa di un passo falso. L'intento di Harry era probabilmente quello di scrollarsi di dosso l'attenzione pubblica ma non è detto che in questo modo ci riesca, anzi.