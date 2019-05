Caso Weinstein, l’ex moglie Georgina Chapman: "Rivoglio la mia vita"

Ricomparsa in pubblico all’ultimo MET gala di New York, salendo nervosamente la scalinata assiepata da fotografi di tutto il mondo, Georgina Chapman, l’ex moglie di Harvey Weinstein, prova a riprendersi la sua vita, schiacciata dal peso dello scandalo del #metoo che ha fatto deragliare il suo matrimonio e la sua carriera.

Fondatrice dell’iconico brand Marchesa, la 43enne, che prima di sposarsi era una stilista affermata che ha dovuto assistere impotente al collasso della sua azienda boicottata dalle clienti di tutto il mondo, è stanca di essere considerata “la moglie di” perché in vita sua ha sempre lavorato duro per anni per costruirsi una solida reputazione nel mondo della moda. Una reputazione che ha poi visto essere spazzata via in pochi giorni, con ingenti perdite economiche e conseguenti licenziamenti di gran parte dei suoi dipendenti.

Era dall'ottobre 2017 che la bella Georgina Chapman, con un passato di modella, non si presentava a un evento pubblico. E presenziare al MET gala è stata per lei una prova di coraggio oltre che un test per sondare l’opinione della gente nei suoi riguardi.

Ha così indossato uno sfolgorante abito d’argento da lei stessa creato, salendo la scalinata al braccio dell’attrice Constance Wu, anche lei vestita Marchesa. Molto nervosa, ha sorriso a fatica ai fotografi, trattenendo la sua ansia.

Come si legge su Page Six, un insider avrebbe dichiarato al "Post" che per la Chapman "è stata una strada lunga e difficile. Si è mossa rapidamente per divorziare da Weinstein, annunciando di averlo lasciato già una settimana dopo le prime accuse per molestie. Lei non immaginava... Da allora il suo unico obiettivo è stato quello di proteggere i bambini che ha avuto da Harvey, i piccoli India e Dashiell, rifugiandosi a Westchester dove finora ha vissuto isolata dal mondo ”.

Quanto all’amore, l’insider esclude che Georgina sia alla ricerca di un nuovo amore e dichiara: “ Non vede nessuna nuova relazione all'orizzonte. Gli ultimi anni sono stati i più difficili della sua vita e tutto ciò che le interessa sono i suoi figli ".

Dopo più di un decennio di trionfi in passerella, con le più belle dive del mondo che indossavano i suoi abiti sui red carpet più prestigiosi del mondo, Georgina Chapman in seguito allo scandalo ha dovuto cancellare tutte le sue sfilate per tre anni e solo lo scorso aprile ha organizzato un mini defilé alla Settimana della moda sposa di Valmont di Barcellona ad aprile, in un contesto modesto e sottotono per la paura della stampa e della reazione della gente.