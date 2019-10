Caterina Balivo: "Lavorare con altri partner? Con il mio carattere è impossibile"

Caterina Balivo è una delle presentatrici più amate dal pubblico. Schietta, divertente ed empatica, la conduttrice è riuscita a conquistare milioni di telespettatori pur avendo cambiato canale e stile di programma. Per molti il nuovo format Vieni da me rappresentava, infatti, una scommessa dopo il successo del suo Detto Fatto. Ma lei quella scommessa sembra averla vita. Parola di dati auditel. Il segreto della sua affermazione? La determinazione e la tenacia, come lei stessa ha spiegato nell'intervista rilasciata alla rivista Grazia, che questa settimana le ha dedicato la copertina.



La conduttrice ha però svelato di aver un grosso difetto: non riuscire a lavorare con altri partner. " ll collega giusto per me? Nessuno - ha spiegato Caterina Balivo durante l'intervista -. Quando mi hanno proposto un partner ho sempre rifiutato, per il mio carattere è impossibile condurre con altri. Ad esempio, avrei dovuto fare un programma con la Gialappa’s e il Mago Forest ma non me la sono sentita. E questo mi dispiace ".

Un problema, visto l'ambiente di lavoro concorrenziale, che le venne sottolineato anche dalla direttrice Rai, Ilaria Dallatana, che la rimproveró: " Caterina è un handicap non saper dividere la scena ". Colpa del carattere oppure no, la Balivo la scena sa tenerla da sola, a quanto pare, e a di dividerla con un altro (o un'altra) conduttrice non ci pensa proprio. Sarà per questo che di amici in televisione Caterina Balivo ha dichiarato di non averne: " In tv non ho amici. Preferisco passare il mio tempo col mio amico prete Francesco Cuciniello o le amiche di sempre. Sento il bisogno di un riscontro con la vita reale ".