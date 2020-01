Caterina Balivo "massacrata" sui social per i buoni propositi 2020: "Cambia lavoro"

Caterina Balivo è uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ma è anche uno dei più bersagliati sui social network. La conduttrice di "Vieni da me", che sta ottenendo ottimi risultati dalla sua trasmissione pomeridiana sulla rete ammiraglia della Rai, ha attirato non poche critiche pubblicando su Instagram i suoi buoni propositi per l'anno appena cominciato.

Caterina Balivo ha trascorso le festività natalizie in montagna insieme alla famiglia. Figli, amici, buon cibo e sciate hanno caratterizzato le sue giornate e la bella presentatrice ha condiviso ogni momento con i suoi fan sui social. L'ultimo post pubblicato sul suo account Instagram ha però attirato una serie di critiche per il suo atteggiamento verso il nuovo anno. La Balivo, nel fare i suoi auguri di buon anno alle migliaia di follower, ha espresso i suoi buoni propositi per il 2020: " Ti affronterò come una pista nera, senza paura delle difficoltà e orgogliosa comunque di come arriverò a valle anche se sarò caduta, inciampata e se sarò un po’ incazzata. Ho due propositi per questo nuovo anno: fare un po’ di sport ed evitare le persone noiose ". Affermazione, quest'ultima, che ha scatenato le risposte sarcastiche e pungenti di molti internauti che l'hanno attaccata: " Se nn ti sta bene la "Gente " cambia lavoro...no.. ", " Se la credono di brutto, voglio vedere quando non gli faranno fare più niente a sta mazza di scopa ". Caterina Balivo, che nel rispondere agli attacchi frontali degli haters è sempre ironica, stavolta ha però trovato inadeguate le parole usate da alcuni, replicando: " Trovo inopportuno il commento ".