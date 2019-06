Caterina Balivo: "Mi sono ritirata dal Milano Pride, non posso rovinare una festa"

Era stata designata come madrina del Milano Pride, ma Caterina Balivo ha preferito ritirarsi in seguito ad una serie di polemiche nate per una sua frase ritenuta omofoba dal mondo Lgbt.

La conduttrice di Vieni da me era stata accusata di razzismo nei confronti del mondo gay per una dichiarazione estrapolata dalle sue storie su Instagram in cui, riferendosi a Ricky Martin, diceva: “ Sei bono pure se sei fr... ”. Esternazione che, come spiegato dalla stessa Balivo in una intervista al Corriere della Sera, è stata decontestualizzata ed è quindi risultata orribile. “ Ma era un video di una serata tra amici, si scherzava, così come i miei amici omosessuali scherzano quando dicono a mio marito: perché vai con le donne? - ha detto Caterina - . Mi chiedo se conta più la facciata o la sostanza. Ma poi: il Pride serve a unire e superare le barriere. Quale è la mission? Essere inclusivi o no? È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere ”.