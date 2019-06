Caterina Balivo presa di mira dal web: "Sembri un uomo"

La conduttrice Rai di "Vieni da me", Caterina Balivo, sta facendo parlare molto di sé e non solo per la sua scelta di disertare l'invito a prendere parte all'evento Gay Pride di Milano, tenutosi questo sabato.

Il volto televisivo partenopeo ha deciso di rinunciare al ruolo di madrina per l'evento rainbow milanese, per via di diverse critiche giunte da parte di coloro che le contestano di essersi pronunciata in un modo ritenuto offensivo ed omofobo. Critiche che, per esempio, alluderebbero ad un'esternazione in particolare della Balivo: "Ricky Martin sei bono, pure se sei froc*o". Delle parole che la Balivo ritiene siano state del tutto decontestualizzate: "Era un video di una serata tra amici, si scherzava, così come i miei amici omosessuali scherzano quando dicono a mio marito: perché vai con le donne?". Ma non finisce qui. Perché Caterina è al centro dell'attenzione mediatica anche per un altro motivo. Sul suo profilo Instagram la conduttrice nata a Napoli sta ricevendo molte critiche, anche sull'aspetto dei suoi piedi.

Caterina Balivo e le critiche sui piedi

In uno dei suoi ultimi post condivisi in rete, Caterina Balivo ha voluto allegare una foto che ritrae i suoi piedi in bella vista, una parte del corpo della conduttrice che sembra dividere l'opinione del popolo del web.

In molti, tra gli utenti su Instagram, hanno riportato infatti dei commenti alquanto critici sul conto del volto Rai, che, seppur vittima di body-shaming, sembrerebbe preferire non dare seguito ai leoni da tastiera che la giudicano per il suo aspetto fisico. Tra i commenti giunti dagli utenti sotto il tanto discusso post della conduttrice, c'è per esempio chi paragona i piedi della Balivo a quelli di un uomo: "Scusatemi, con tutto il rispetto, ma quei piedi... sembrano quelli di un uomo, tanto son piatti e lunghi, ma scherzate quando li complimentate cosi tanto?".