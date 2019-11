Caterina Balivo: "Se fa i tutorial la De Lellis perché non può farli Belen?"

Quella tra Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sembra essere ormai una “guerra fredda”, combattuta a colpi di storie su Instagram e frecciatine, più o meno velate. Nell'ultima puntata di Vieni da me si è aggiunta una nuova protagonista in questa vicenda, perché Caterina Balivo, senza mezzi termini, si è nettamente schierata in favore dell'argentina, smontando le presunte accuse della compagna di Andrea Iannone.

Tutto nasce da una serie di storie di Giulia De Lellis pubblicate qualche giorno fa su Instagram, dove l'influencer si scaglia contro una non ben identificata persona. Usa parole molto forti e specifiche, che hanno scatenato la caccia al destinatario da parte dei suoi seguaci e non solo. Nelle ultime ore è emerso proprio il nome di Belen Rodriguez e sarebbero diversi gli indizi che portano a lei. Da qualche tempo, infatti, l'argentina ha iniziato a condividere nelle sue storie dei tutorial di make-up, un campo che vede proprio la De Lellis "leader" indiscussa del settore italiano e che ora potrebbe veder minata la sua egemonia, vista la popolarità della Rodriguez. Caterina Balivo si è occupata di questo gossip pruriginoso nel corso dell'apposita rubrica del giovedì, prendendo categoricamente le difese dell'argentina.

A tal proposito, la conduttrice di Vieni da me ha svelato un retroscena poco noto sulla vita e sulle abitudini della moglie di Stefano De Martino: “ Belen si è sempre truccata da sola. Quando veniva in Rai veniva già truccata e le truccatrici restavano senza parole. Quando poi ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale. ” Dopo questo, Caterina Balivo ha tirato la stoccata finale contro la compagna di Andrea Iannone: “ Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis. ”