Cecchi Paone litiga con la Martani e lascio lo studio

Se c’è un argomento che suscita le reazioni più accese è di sicuro il cibo. La sua assenza (vedi nei reality come l’”Isola dei Famosi”) o il solo parlarne crea immediatamente fazioni contrapposte pronte a scontrarsi all’ultimo sangue.

È proprio quello che è successo oggi a “Pomeriggio 5”, quando nello spazio dedicato al "talk" l’argomento era “Vegani Vs Carnivori”. Presenti in studio molti opinionisti tra cui un cuoco vegano e la “passionale” Daniela Martani. Vegana convinta, pronta a dar battaglia e a smentire chi invece la pensa diversamente.

In collegamento da Roma, Flavia Vento (anche lei vegana) e Alessandro Cecchi Paone. Non appena inizia il dibattito, Cecchi Paone scende subito all’attacco, dichiarando che l’assunzione di carne ha permesso un’evoluzione facendoci diventare più sani e alti.

Ovviamente, di diversa opinione la Martani che ci tiene invece a sottolineare come gli allevamenti intensivi possano creare problemi gravissimi perché per evitare di far ammalare gli animali vengono trattati con antibiotici. Scoppia la polemica tra i due che alzano entrambi la voce impedendo a chiunque di poter intervenire, perfino alla conduttrice Barbara d’Urso che li invita ad abbassare i toni. Ad un certo punto, esasperato, Cecchi Paone si alza dichiarando di non voler essere invitato se messo a confronto con la Martani.

Incredula Barbara sd’Urso prende la parola dichiarandosi abbastanza infastidita dal suo comportamento di lasciare lo studio. “ Non amo queste cose, mi fanno innervosire -dice- se voleva allontanarsi lo diceva , la trovo una mancanza di rispetto ”. Così dopo un’intervallo pubblicitario Alessandro rientra in studio e giustamente la d’Urso lo invita a scusarsi con i presenti, ma anche con il pubblicato per il suo atteggiamento poco rispettoso. Lui infuriato più di prima le dice che è la Martani che dovrebbe scusarsi e così si alza nuovamente e come poco prima lascia lo studio.

Barbara d'Urso non ci sta, e nonostante ammetta di volere bene a Cecchi Paone, non accetta un certo tipo di comportamento. “È come se Alessandro mi invitasse a cena e io non fossi d’accordo con qualcosa - spiega -. Posso anche andare via ma chiedo prima il permesso visto che sono un ospite" .

Gli opinionisti sembrano essere d’accordo con lei e il pubblico applaude in segno di approvazione. Il talk continua senza Cecchi Paone, che di sicuro questo pomeriggio avrà ingoiato un amaro boccone.